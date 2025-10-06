Deschamps habla sobre el estado físico de Mbappe, tras convocarlo a pesar de su lesión con el Real Madrid

Kylian Mbappé tuvo que ser sustituido tras marcar con el Real Madrid contra el Villarreal el sábado por LaLiga. Sin embargo, el goleador fue sorprendentemente convocado por Francia para jugar con la selección nacional en este parón de selecciones del mes de octubre

Al hablar sobre la situación del delantero, su seleccionador, Didier Deschamps, expresó: "¿Kylian Mbappé lesionado? Está aquí, tuvo una pequeña molestia, pero nada grave, de lo contrario no estaría aquí hoy".

Mbappé lleva nueve partidos consecutivos viendo puerta, siete con el Real Madrid y dos con la selección francesa. Una racha espectacular que le llevó a firmar un septiembre perfecto y por el mismo camino quiere seguir en octubre tras el gol logrado ante el Villarreal.

En el Real Madrid están relativamente tranquilos con el estado físico de Mbappé, pero espera que no fuerce absolutamente en nada, ya que al volver de la doble fecha FIFA jugará ante Getafe, la Juve y el Barça, tres duelos capitales para seguir firmes en Liga y Champions.

No obstante, el seleccionador comprobará cara a cara cómo se encuentra su capitán. "Siempre hay lesiones antes del anuncio de la convocatoria, y puede haber algunas después también. No tengo información adicional por el momento, ya que los jugadores llegan alrededor de las 16.00 horas. Se hará una actualización”.

Francia empezó dominando como se esperaba en su grupo, con dos victorias en sus dos primeros partidos y habiendo recibido solamente un gol hasta el momento, de cara a la clasificación del Mundial del año próximo.

La selección tiene recursos de sobra en ataque, con jugadores como Barcola, Ekitiké, Olise o Coman, por lo que no habría necesidad alguna de arriesgar con el delantero del Real Madrid.