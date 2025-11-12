La posible alineación titular de Francia para enfrentarse a Ucrania

Las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, están llegando a su cierre, y en la UEFA todo está aún por definirse. Por ello, la Selección de Francia intentará sumar tres puntos ante Ucrania para consolidarse como líder del Grupo D.

Estas naciones ya se vieron las caras hace un mes en la Jornada 1 y el resultado fue favorable para los galos, de hecho, en suelo francés, los ucranianos nunca han podido ganar un partido, quedando el historial en dos triunfos y un empate, además de once goles a favor y solo dos en contra.

La posible alineación del Francia vs Ucrania

POR: Maik Maigan - Contra Islandia recibió dos anotaciones que significaron que el partido terminara en empate, aunque venía de una valla imbatida contra Azerbaiyán, con esto, será titular sí o sí.

LD: Jules Koundé - El jugador del Futbol Club Barcelona no vio actividad en la pasada jornada de LaLiga, esto para cuidar su estado físico y así poder contra con él para los enfrentamientos que están por venir.

DFC: William Saliba - En los pasados encuentros contra los azerbaiyanos e islandeses, fue titular indiscutible, tal y como lo es con el Arsenal, en donde pocas veces sale de cambio a menos que la situación lo requiera.

DFC: Dayot Upamecano - Este hombre es grandioso con la pelota en los pies, contra Islandia completó 97 pases en todo el partido, para un 96% de efectividad, aunque eso en ocasiones lo haga perder pelotas en la salida.

Ukraine v France - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Mateusz Slodkowski/GettyImages

LI: Lucas Digne - El futbolista del Aston Villa puso una asistencia para el primer tanto contra los vikingos, de hecho, en once juegos, ha participado en tres goles con la camiseta del Aston Villa en la Premier League.

MD: Malo Gusto - No fue tomado en cuenta para jugar el último partido de la pasada convocatoria y al no estar convocado Florian Thauvin, le veríamos en la cancha del Parc des Princes en unos cuantos días.

MC: Kouadio Koné - El jugador de la Roma ha estado en todos los encuentros de esta eliminatoria, salvo el que disputaron contra Azerbaiyán, en donde se quedó en el banquillo. Lo veremos encarar este cierre de cara a la justa mundialista.

MC: N'golo Kanté - Llegando un poco más de atrás, veremos a este hombre del Al-Ittihad, quien se incorporó recientemente a la convocatoria luego de haber subido su nivel, esto a consideración de Didier Deschamps.

MI: Kylian Mbappé - Después de una exihibición maravillosa contra Azerbaiyán en donde dio una asistencia y marcó un tanto, el jugador del Real Madrid salió de cambio por molestias y no siguió en la convocatoria, hoy está sano y a disposición para llevar a su equipo al Mundial.

France v Azerbaijan - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Xavier Laine/GettyImages

DD: Christopher Nkunku - El futbolista del Milan vio actividad apenas 85 minutos en los pasados, pero ese tiempo le valió para marcar un gol, razón por la que volvió a ser tomado en cuenta para estos encuentros.

DI: Jean-Philippe Mateta - Tiene seis goles en once partidos con la camiseta del Crystal Palace en el futbol inglés, además de también haberle marcado a los islandeses. Juegan muy clavado en la portería contraria, pero tiene disparo desde fuera.

Así se vería la formación de Francia (4-4-2)

Portero: Maik Maigan

Defensas: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne

Centrocampistas: Malo Gusto, Kouadio Koné, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé

Delanteros: Christopher Nkunku, Jean-Philippe Mateta

Así se vería la formación de Ucrania (4-5-1)

Portero: Anatoliy Trubin

Defensas: Yukhym Konoplya, Ilya Zabarnyi, Mykola Matviyenko, Vitaliy Mykolenko

Centrocampistas: Oleksiy Hutsuliak, Ruslan Malinovsky, Yehor Yarmoluik, Oleg Ocheretko, Nazar Voloshyn

Delanteros: Artem Dovbyk

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL