La posible alineación titular de Inglaterra para enfrentarse a Panamá

La última jornada del Mundial 2026 está llegando a su fin. Algunos equipos ya tienen su lugar asegurando a la siguiente ronda, pero igual saltarán a la cancha en busca de una victoria que mejore su posición en sus respectivos grupos.

La selección de Inglaterra, que es uno de los principales candidatos para quedarse con el campeonato, enfrentará a la modesta selección de Panamá en la jornada tres por el Grupo L. Si bien es verdad que los ingleses llegan como claros favoritos, en un mundial cualquier cosa puede pasar.

A continuación, te dejamos las posibles alineaciones titulares de ambos equipos para este compromiso programado para el sábado 27 de junio a las 17:00 horas (EE.UU.), 15:00 horas (México) y 23:00 horas (España).

La posible alineación titular de Inglaterra vs Panamá

POR - Jordan Pickford: El arquero del Everton acumula 84 partidos defendiendo el arco de la selección inglesa. Un referente y un portero de enormes condiciones que se prepara para disputar su tercera Copa del Mundo.

LD - Reece James: Las lesiones han condicionado buena parte de los últimos años de su carrera, pero cuando está en plenitud física es uno de los laterales más completos del mundo. Tiene una gran personalidad, potencia y es especialmente peligroso con los centros.

DFC - Konsa: El defensa central de 28 años de edad juega para el Aston Villa de la Premier League. Ofrece solidez y seguridad en la zona defensiva, cualidades siempre necesarias en una copa del mundo.

DFC - John Stones: Es el central con más experiencia del equipo y uno de los líderes del vestuario. Además de su solvencia defensiva, destaca por su capacidad para iniciar jugadas desde el fondo y romper líneas con el balón dominado.

LI - Nico O'Reilly: Una de las grandes sorpresas del plantel inglés. Formado como mediocampista, ha demostrado una notable adaptación al lateral izquierdo gracias a su despliegue físico, inteligencia táctica y buena técnica en espacios reducidos.

MC - Elliot Anderson: El joven mediocampista del Nottingham Forest atraviesa el mejor momento de su carrera y se ha ganado la confianza del cuerpo técnico gracias a su intensidad y versatilidad. Tiene 23 años y apenas 9 encuentros jugados con la selección.

MC - Declan Rice: Equilibrio y presencia en la mitad de la cancha. Recupera, cubre espacios y ordena a sus compañeros. Tácticamente, de los jugadores más importantes del plantel.

ED - Madueke: El talentoso futbolista de los actuales campeones de la Premier League, el conjunto del Arsenal, es un extremo por derecha con gran proyección al ataque y también sacrificio al momento de participar en labores defensivas.

MCO - Jude Bellingham: A pesar de su juventud es uno de los líderes futbolísticos del equipo. Llega al Mundial como la principal referencia creativa de Inglaterra y con la responsabilidad de ser el jugador alrededor del cual gira buena parte del juego ofensivo.

England v New Zealand - International Friendly | Rich Storry/GettyImages

EI - Anthony Gordon: Su crecimiento en las últimas temporadas le permitió ganarse un lugar, aunque Rashford también pelea por entrar. Tiene un enorme despliegue físico, es agresivo y muy inteligente para atacar los espacios.

DC - Harry Kane: Simplemente, el mejor centrodelantero del mundo. Capitán, máximo goleador histórico de Inglaterra y una de las grandes figuras del torneo, lleva marcados 79 goles en 114 partidos con los Tres Leones.

Así se vería la formación de Inglaterra (4-2-3-1)

Portero: Jordan Pickford.

Defensas: Reece James, John Stones, Konsa, Nico O'Reilly.

Mediocampistas: Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham

Extremos: Madueke, Anthony Gordon

Delantero: Harry Kane.

Así se vería la formación de Panamá (3-4-3)

Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Portero: Mosquera

Defensores: Fariña, Escobar y Córdoba

Mediocampistas: Murillo, Harvey, Godoy y Davis

Delanteros: Díaz, Bárcenas y Fajardo

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