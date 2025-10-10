La posible alineación titular de Italia para enfrentarse a Estonia

La selección de Italia se volverá a ver las caras frente a la de Estonia en esta Jornada 7 del Grupo I de clasificación de cara al Mundial 2026, esto tras haber sido derrotados cinco goles por cero en su primer enfrentamiento el pasado 5 de septiembre.

Hasta ahora los italianos marchan en la segunda plaza de dicho sector con nueve unidades, empatados con Israel, mientras que los estonios tienen apenas 3 puntos luego de haber rescatado una victoria contra Moldavia el pasado 25 de marzo de este año. Si bien este duelo no es de alta intensidad, podría mover de puesto a los azzurros en caso de caer.

La posible alineación de Italia vs Estonia

POR: Gianluigi Donnarumma - Con apenas 26 años, está en su mejor nivel y eso se refleja. No tuvo un partido sencillo contra Israel, pero los accidentes pasan y seguro trabajará en que así sea.

LD: Giovanni di Lorenzo - Este jugador del Napoli es pieza inamovible de Genaro Gatusso, ha disputado los últimos dos encuentros como titular y a pesar de la gran cantidad de goles recibidos, se le dará la confianza.

DFC: Alessandro Bastoni - Hizo un autogol contra Israel, pero siempre buscó estar en contacto con la pelota, de hecho desde la zona baja hizo un gol contra Estonia que propició, seguramente, su llamado.

DFC: Ricardo Calafiori - Teniendo un partido un tanto más tranquilo, podríamos ver a este jugador del Arsenal entrar como titular y posiblemente completar cerca de 70 minutos. Contra Israel estuvo en la banca y le cedió su puesto a Mancini.

LI: Federico Dimarco - No ha completado los últimos partidos con Italia, pero en el Inter viene en franco ascenso. En las últimas jornadas ha participado con goles y asistencias viniendo desde la pradera izquierda.

ED: Matteo Politano - Marcó frente a los israelitas y asistió contra los estonios. Se le ha complicado su participacion con el Napoli, pero estará como uno de los jugadores de experiencia.

MCD: Manuel Locatelli - Tuvo mala suerte al embocar un gol en propia meta, pero también disparó en una ocasión al poste, así que volverá a tener su oportunidad en esta jornada, la cual servirá para la reivindicación de muchos.

MC: Sandro Tonali - Apareciendo un poco más adelante que el jugador de la Juventus, este hombre del Newcastle suele jugar mucho para el compañero mejor posicionado y así lo hará al encontrarse a sus delanteros.

EI: Nicolo Barella - Marcó un gol contra el Cremonese en la última fecha de la Serie A y si bien no tuvo un buen accionar contra Israel, fue un común denominador, así que tocará volverlo a ver para ver cómo funciona.

DD: Moise Kean - Si bien fue el jugador que más duelos perdió en el anterior encuentro frente a los israelies, eso nos habla de intentar manos a manos, ya sea defensivos u ofensivos, así que volverá a tener oportunidades frente a Estonia.

DI: Mateo Retegui - Sin lugar a dudas ha sido el hombre de la eliminatoria al marcarle triplete a Israel y doblete a Estonia, así que seguro su actual rival tendrá recuerdos de lo que les hizo este jugador del Al Qadasiya.

Así se vería la formación de Estonia (4-4-2)

Portero: Karl Hein

Defensas: Michael Schjonning, Maksim Paskotsi, Marten Kuusk, Joseph Saliste

Centrocampistas: Mattias Kait, Kevor Palumets, Rocco Shein, Vlasiy Sinyavskiy

Delanteros: Patrik Kristal, Rauno Sappinen

Así se vería la formación de Italia (4-4-2)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Giovanni di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Ricardo Calafiori, Federico Dimarco

Centrocampistas: Matteo Politano, Nicolo Barella, Sandro Tonali, Manuel Locatelli

Delanteros: Moise Kean, Mateo Retegui

