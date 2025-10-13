La posible alineación de Italia para enfrentarse a Israel

Este martes 14 de octubre, Italia se enfrentará a Israel en un partido muy importante por la fecha 8 del Grupo I en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026. La selección azzura llega a este encuentro tras derrotar a Estonia y es segunda de grupo a tres puntos del liderato, pero con un partido menos que Noruega. Mientras, Israel apura sus últimas opciones para intentar asegurarse la repesca.

Con una defensa sólida, un arquero confiable y un mediocampo lleno de energía y talento, el equipo italiano quiere demostrar por qué sigue siendo uno de los grandes de Europa, a pesar de sus ausencias en los últimos mundiales. La velocidad en el ataque y la experiencia en el fondo podrían marcar la diferencia en un duelo que promete ser parejo desde el comienzo.

En encuentros tan cerrados, desde la estrategia del entrenador hasta el rendimiento de cada jugador será fundamental.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-ISR-ITA | ATTILA KISBENEDEK/GettyImages

La posible alineación de Italia

Portero: Gianluigi Donnarumma - Con tan solo 26 años, el guardameta del PSG ya es una figura central en la selección italiana. Capitán y referente indiscutido, destaca por su imponente presencia, reflejos felinos y capacidad para responder en momentos clave.

Lateral derecho: Giovanni Di Lorenzo - Jugador clave del Napoli, Di Lorenzo representa la solidez y constancia en el costado derecho. Seguro en defensa y efectivo cuando se suma al ataque, aporta balance al esquema táctico. Su bagaje en competiciones internacionales le otorga una ventaja adicional dentro del campo.

Defensa central: Alessandro Buongiorno - El joven central del Napoli ha evolucionado rápidamente, convirtiéndose en una pieza de gran proyección para el futuro de la Azzurra. Destaca por su potencia en los balones aéreos y firmeza en los duelos individuales, aportando garra y presencia en la última línea.

Defensa central: Alessandro Bastoni - Titular indiscutible en el Inter, Bastoni combina una salida limpia desde el fondo con una sólida capacidad defensiva. Su zurda precisa permite lanzar el juego desde atrás, y su experiencia en partidos de alto nivel lo posiciona como uno de los líderes del equipo.

Lateral izquierdo: Federico Dimarco - Uno de los carrileros más ofensivos del continente, Dimarco se caracteriza por su profundidad, precisión en los centros y un potente remate desde media distancia. Su sociedad con Bastoni en el Inter ha dado grandes resultados, y se espera que reproduzca esa conexión en el combinado nacional.

Mediocampista: Davide Frattesi - Jugador del Inter que sobresale por su despliegue físico y su instinto goleador. Dinámico y siempre activo en la presión, Frattesi aporta llegada desde segunda línea y capacidad para desbordar defensas con sus irrupciones sorpresivas.

Mediocampista: Nicolò Barella - Barella es el alma del mediocampo italiano. Combina intensidad, compromiso y visión de juego, siendo el nexo ideal entre la defensa y el ataque. Su influencia en la circulación del balón y liderazgo en la medular lo convierten en una pieza indispensable.

Mediocampista: Sandro Tonali - El mediocentro que milita en Inglaterra se distingue por su serenidad con el balón, precisión en los pases largos y solidez en labores defensivas. Será el encargado de ordenar el ritmo del juego y ofrecer claridad en la salida desde el fondo.

Mediocampista: Samuele Ricci - Promesa del Milan, Ricci aporta talento y frescura al centro del campo. Posee buena lectura del juego y capacidad para organizar desde atrás, lo que lo convierte en una opción versátil para complementar un mediocampo de alto nivel.

Delantero: Moise Kean - El atacante de la Fiorentina busca asentarse como la principal carta ofensiva. Su velocidad, fuerza física y habilidad para romper líneas lo hacen un constante peligro para las defensas rivales, además de generar espacios clave para sus compañeros.

Delantero: Giacomo Raspadori - Jugador del Atlético de Madrid con gran polivalencia en el frente de ataque. Puede desempeñarse como delantero centro o mediapunta, y destaca por su inteligencia en el posicionamiento, capacidad de asociación y definición. Su conexión con Kean será vital para dar fluidez al ataque italiano.

Así se vería la alineación de Italia (4-4 -2)

Portero: Donnarumma

Defensas: Di Lorenzo; Buongiorno, Bastoni, Dimarco

Centrocampistas: Frattesi, Barella, Tonali, Ricci

Delantero: Moise Kean, Raspadori

Así se vería la alineación de Israel (4-2-3-1)

Portero: D. Peretz

Defensas: Revivo, Lemkin, Nachmias y Dasa

Mediocampistas de contención: E. Peretz y Dor Peretz

Volantes: Solomon, Gloch y Khalaili

Delantero: Biton

