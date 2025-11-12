La posible alineación titular de Italia para enfrentarse a Moldavia

Con solo dos partidos más por disputar en las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, la selección de Italia se mide ante Moldavia en su penúltimo encuentro del Grupo I este jueves 13 de noviembre en el Stadionul Zimbru, esto a sabiendas de que el rival ya no tiene nada que perder en este encuentro.

Los azzurri ya preparan su encuentro a sabiendas de que sacar tres puntos como visitantes les aseguraría una plaza en el repechaje del continente europeo, ya que posteriormente recibirán a Noruega en el Giuseppe Meazza para ahí intentar llegar a la cima del sector.

La posible alineación de Italia vs Moldavia

POR: Gianluigi Donnarumma - Este arquero del Manchester City tiene una constante y esa es dejar a su equipo con la portería en cero, además de ser considerado el mejor arquero italiano de la actualidad.

LD: Andre Cambiaso - Jugando con línea de cinco tiene más posibilidad de irse al ataque y eso ha provocado que contra Israel y Estonia haya podido dar asistencias que sirvieron para los triunfos de su equipo.

DFC: Giovanni di Lorenzzo - Esta temporada con el Napoli ha sumado todos los minutos posibles, salvo por una expulsión en la Champions League frente al Manchester City, razón por la que será considerado sí o sí.

DFC: Gianluca Mancini - El central de la Roma suele ser convocado por Genaro Gatusso y ahora no es la excepción. En el pasado llamado no jugó contra los estonios, pero sumó 90 minutos frente a su similar de Israel y hasta un gol marcó.

Gianluca Mancini of Italy seen in action during the European... | SOPA Images/GettyImages

DFC: Riccardo Calafiori - En once partidos con el Arsenal esta campaña de la Premier League ha participado con un gol frente al Manchester United que valió tres puntos y además ha hecho tres asistencias, nada mal para un defensor central.

LI: Federico Dimarco - Dio asistencia contra Israel y Estonia en su pasado llamado a selección, sumado a sus dos goles y cuatro asistencias en Serie A, valdrá para poderlo ver frente a Moldavia.

ID: Nicolo Barella - Suele ser un jugador que busca la pelota y arrastrarla hacia zona de peligro. Su único pero sería las tarjetas que recibe, pero esto obedece a su participación en zona defensiva.

MC: Manuel Locatelli - Ha disputado tres partidos en estas eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo sumando tres disparos a puerta, mismos que no han tenido un buen final, pero con intención, algo que suele gustarle a Gatusso.

II: Sandro Tonali - Contra Israel tuvo el mayor número de oportunidades creadas en los 89 minutos que disputó. Además, en la primera ronda les marcó el gol que representó tres puntos para los italianos.

Italy v Israel - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Ciancaphoto Studio/GettyImages

DD: Mateo Rategui -En la liga saudí tiene apenas ocho partidos disputados, mismos en los que ya ha marcado en cinco ocasiones, sumado a los también cinco tantos que lleva en esta eliminatoria, lo veremos como titular a menos que algo raro suceda.

DI: Giacomo Raspadori - El nombre del Atlético de Madrid no tiene el presente que se espera, pero la realidad es que en esta eliminatoria ha funcionado con creces. Dio dos asistencias y marcó contra Estonia, además de hacerle gol a Israel.

Así se vería la formación de Moldavia (5-3-2)

Portero: Kevin Mier

Defensas: Danila Farov, Artur Craciun, Vladyslav Baboglo, Mihail Gherasimencov, Oleg Reabciuk

Centrocampistas: Mihail Caimacov, Vadim Rata, Victor Bogaciuc

Delanteros: Sergiu Perciun, Virgiliu Postolachi

Así se vería la formación de Italia (5-3-2)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Andre Cambiaso, Giovanni di Lorenzzo, Gianluca Mancini, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco

Centrocampistas: Nicolo Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonalli

Delanteros: Mateo Rategui, Giacomo Raspadori

MÁS NOTICIAS SOBRE FUTBOL INTERNACIONAL