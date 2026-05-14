La posible alineación titular del Liverpool en el partido frente al Aston Villa

En uno de los duelos más atractivos de la jornada 37 de la Premier League, el Liverpool visita al Aston Villa con la clasificación a Champions League en juego. Quien se imponga asegurará su presencia en el torneo más importante de Europa en la próxima temporada.

Los Reds vienen de igualar ante Chelsea en Anfield Road y de caer en el clásico ante Manchester United. Los de Birmingham, por su parte, mientras piensan en la final de la Europa League ante el Friburgo el próximo 20 de mayo, encadenan un empate ante Burnley y una sorpresiva derrota frente a Tottenham.

La posible alineación del Liverpool vs Aston Villa

POR: Giorgi Mamardashvili - El georgiano ya está recuperado de la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas y vuelve a estar bajo los tres palos. Ante Chelsea contuvo dos remates y en 9 partidos de Premier, ha sufrido 14 goles.

LD: Curtis Jones - Donde haga falta tapar un hueco, ahí aparece Curtis Jones. El polifuncional jugador de 25 años se adapta a cualquier posición y en todas lo hace bien. En el Villa Park, saldrá como lateral derecho.

DFC: Ibrahima Konaté - Su imponente físico no le quita velocidad ni un prolijo juego en la salida. Uno de los pilares del equipo de Slot.

DFC: Virgil van Dijk - El líder de la defensa y del equipo. No se ha perdido un solo partido en esta Premier y ha aportado 4 goles. Defensor de elite.

LI: Milos Kerkez - Viene de una floja actuación ante Chelsea, con problemas en la marca y un bajo porcentaje de pases concretados. De todas formas, con su despliegue y agilidad en los cierres, es una fija en el once titular.

MC: Ryan Gravenberch - Un futbolista clave para la idea de Slot, capaz de romper líneas, ya sea con el balón dominado o con pases incisivos. Además, gracias a su gran capacidad atlética, ofrece una incansable tarea en la recuperación.

MC: Alexis Mac Allister - Su temporada 2025/26 significó un paso hacia atrás con respecto a lo que venía mostrando, aunque pocos en Liverpool se salvan en la comparación con el curso anterior. Dos goles en 35 partidos de Premier para el argentino.

MCO: Dominik Szoboszlai - Posiblemente, el mejor jugador que ha tenido el Liverpool en esta temporada. El húngaro asumió un rol protagonista en un equipo que perdió la brújula en ciertos tramos. Despliegue, pegada y llegada al gol.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-CHELSEA | PETER POWELL/GettyImages

MP: Jeremie Frimpong - Habitual lateral derecho, el ex-Leverkusen oficiará de extremo ante Aston Villa. Su rendimiento sigue estando muy por debajo de las expectativas, a puntal tal que no ha convertido un solo gol por Premier en 20 partidos.

MP: Rio Ngumoha - La joven promesa de 17 años viene de dar una asistencia en el empate ante Chelsea, además de ser el jugador con más regates completados en aquel partido. En esta Premier tuvo apariciones en 17 partidos, con dos goles.

DC: Cody Gakpo - Sin Ekitike y con Isak volviendo de su lesión, el puesto de centrodelantero volverá a ser del holandés. Siete goles en 34 partidos en esta Premier.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Liverpool v Chelsea - Premier League | Richard Martin-Roberts - CameraSport/GettyImages

Portero: Giorgi Mamardashvili

Defensas: Curtis Jones, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez

Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister

Mediapuntas: Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoha

Delantero: Cody Gakpo

Así se vería la formación del Aston Villa (4-2-3-1)

Burnley v Aston Villa - Premier League - Turf Moor | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Ian Maatsen

Mediocampistas: Victor Lindelof, Ross Barkley

Mediapuntas: John McGinn, Youri Tielemans, Morgan Rogers

Delanteros: Ollie Watkins

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