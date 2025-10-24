El próximo sábado 25 de octubre, el Liverpool se meterá a la cancha del Gtech Community Stadium, para enfrentar al Brentford en el partido correspondiente a la jornada número nueve por la Premier League 2025.

Los dirigidos por Arne Slot ocupan actualmente el tercer lugar de la tabla de posiciones en la Premier League, cuatro puntos abajo del líder Arsenal y a solo uno del Manchester City.

Aún queda mucho camino por recorrer y el Liverpool cuenta con elementos de gran calidad en su plantel. Sin embargo, las tres derrotas al hilo que han sufrido en los últimos partidos (torneo de liga), comienzan a generar ciertas dudas entres sus aficionados. Una victoria el sábado ante el Brentford les daría un poco de tranquilidad.

La posible alineación del Liverpool para enfrentarse al Brentford

POR: Giorgi Mamardashvili – Portero georgiano de 25 años, con 1.97 metros de altura. Destaca por su porte y gran altura, además de sus increíbles reflejos. Tiende a aparecer en momentos clave.

LD: Conor Bradley – Lateral derecho norirlandés de 22 años, formado en la cantera del Liverpool. Capitán de su selección y reconocido por su disciplina y consistencia en defensa.

DFC: Ibrahima Konaté – Central francés con gran fuerza física y velocidad. Se ha consolidado como titular gracias a su solidez en los duelos individuales y su capacidad de anticipación.

DFC: Virgil van Dijk – Defensor neerlandés de imponente físico. Capitán del equipo y referente en la zaga, es pieza indiscutible por su liderazgo y seguridad en el juego aéreo.

LI: Milos Kerkez – Lateral izquierdo húngaro de 21 años. Promesa en ascenso, destaca por su energía y constante proyección ofensiva por el costado.

MCD: Ryan Gravenberch – Mediocampista neerlandés de 23 años. Ha logrado hacerse con un lugar en el once titular gracias a su equilibrio entre recuperación y distribución del balón.

MCD: Alexis Mac Allister – Volante argentino, campeón del mundo. Porta el número 10 y cumple un rol esencial en el mediocampo por su visión, precisión y capacidad de organización.

MD: Mohamed Salah – Extremo egipcio de 33 años, máximo goleador histórico del Liverpool en la Premier League. Su velocidad, definición y constancia lo mantienen como una de las figuras del equipo.

MCO: Dominik Szoboszlai – Mediocampista húngaro de 24 años. Indispensable en el esquema del Liverpool, aporta técnica, dinamismo y presencia ofensiva en el último tercio.

MI: Cody Gakpo – Jugador neerlandés con gran aporte en ataque. Su movilidad, regate y precisión lo han convertido en un elemento importante en la ofensiva.

DC: Alexander Isak – Delantero sueco de 26 años. Vive un buen momento de forma y se caracteriza por su potencia, movilidad y capacidad para generar peligro dentro del área.

Así se vería la formación de Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Giorgi Mamardashvili.

Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez.

Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister.

Delanteros: Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo; Alexander Isak

Así se vería la formación del Brentford (4-2-3-1)

Portero : Caoimhín Kelleher

: Caoimhín Kelleher Defensas : Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp Van den Berg, Kristoffer Ajer

: Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp Van den Berg, Kristoffer Ajer Centrocampistas : Jordan Henderson, Yehor Yarmoliuk

: Jordan Henderson, Yehor Yarmoliuk Mediapuntas : Dango Ouattara, Mikkel Damsgaard, Kevin Schade

: Dango Ouattara, Mikkel Damsgaard, Kevin Schade Delantero: Igor Thiago

