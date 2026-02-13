La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Brighton

El Liverpool de Arne Slot llega al choque con una ofensiva impresionante: 14 goles en sus últimos cinco partidos, destacando victorias contundentes frente al Newcastle y el Qarabag. Mohamed Salah será la referencia creativa del equipo, buscando vulnerar la defensa del Brighton. Por su parte, los Seagulls de Fabian Hürzeler intentarán mantener su estructura y sacar rédito al contragolpe, aunque su falta de gol reciente -solo 3 en cinco partidos-, hace que la misión sea complicada.

Good morning from the AXA Training Centre 📌👋 pic.twitter.com/psLO6PXmOi — Liverpool FC (@LFC) February 13, 2026

La posible alineación del Liverpool vs Brighton

POR: Alisson Becker - Ha mantenido 6 porterías a cero en los últimos 10 partidos de Premier League, con un promedio de 3.1 salvadas por encuentro.

LD: Joe Gomez - Puede jugar de central o lateral derecho, aporta velocidad para cubrir a campo abierto y suele destacarse por su solidez en duelos defensivos. en la temporada ha completado más del 92 % de pases con precisión y recuperado 12 balones.

DFC: Ibrahima Konaté - Ha ganado el 68% de sus duelos aéreos recientes y recuperado 15 balones en los últimos 5 partidos.

DFC: Virgil Van Dijk - Capitán y líder defensivo con 92% de pases completados y 3 intercepciones por partido en sus últimos 5 encuentros.

DFC: Andy Robertson - Suma 4 asistencias en sus últimos 7 partidos y un promedio de 2.3 centros completados por encuentro.

MC: Ryan Gravenberch - Ha recuperado 18 balones y promedia 2.4 entradas por partido en los últimos encuentros.

MC: Alexis Mac Allister - El jugador argentino promedia 1.8 claves por partido y ha marcado 2 goles en sus últimos 5 encuentros.

ED: Mohamed Salah - Autor de 5 goles y 3 asistencias en los últimos 5 partidos; principal amenaza ofensiva del Liverpool.

MCO: Florian Wirtz - 4 ocasiones creadas en sus últimos 5 partidos y un promedio de 1.2 tiros por encuentro.

EI: Cody Gakpo - Atacante versátil: puede jugar por banda o como segundo punta, con buena cuota de remates por partido.

DC: Hugo Ekitiké - Nueve móvil: aporta presencia en el área y suele ser de los que más tiros al arco acumula cuando es titular.

Aston Villa v Brighton & Hove Albion - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Brighton (4-2-3-1)

Portero: Bart Verbruggen

Defensas: Joel Veltman, Lewis Dunk,Ferdi Kadioglu, Jan Paul van Hecke

Mediocampistas: Carlos Baleba, Pascal Gross

Volantes ofensivos: Diego Gómez, Jack Hinshelwood, Kaoru Mitoma,

Delantero: Danny Welbeck

Así se vería la posible alineación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker

Defensas: Wataru Endo, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson

Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister

Volantes ofensivos: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo

Delantero: Hugo Ekitike

