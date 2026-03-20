La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Brighton

Un Liverpool envalentonado por la aplastante goleada sobre Galatasaray que le permitió acceder a los cuartos de final de la Champions League visitará este sábado 21 de marzo al Brighton buscando tres puntos que le permitan meterse entre los cuatro primeros de la Premier.

Los dos duelos anteriores ante las Gaviotas acabaron con triunfo para el equipo de Arne Slot, aunque en su última visita al Falmer Stadium cayó por 3 a 2 en la temporada anterior.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de para este compromiso programado a las 07:30 horas (Estados Unidos), 16:30 horas (México) y 13:30 horas (España).

La posible alineación del Liverpool vs Brighton

POR - Alisson Becker: el brasileño viene de mantener su valla invicta en el partido ante Galatasaray y acumula 13 arcos a cero en la temporada.

LD - Jeremie Frimpong: el neerlandés sigue en falta, se espera mucho más de él. Ante Tottenham fue reemplazado en la última media hora sin haber creado una sola chance de gol.

DC - Ibrahima Konaté: el central solo ha faltado a dos compromisos de Premier sobre 30 jornadas y es un pilar de la defensa roja. Ausente ante Tottenham, completó los 90' por Champions con gran solvencia.

DC - Virgil van Dijk: es el líder y la referencia absoluta de la defensa. Físicamente impone un respeto mayúsculo, pero su mayor destreza pasa por anticipar las jugadas antes que sucedan.

LI - Andrew Robertson: una floja cobertura suya en un duelo decisivo ante Kolo Muani le dio la chance al Tottenham de empatar cuando había hecho muy pocos méritos para ello. Ante Brighton tendrá su chance de revancha.

MC - Alexis Mac Allister: aunque posiblemente su temporada no haya sido tan buena como la anterior, el argentino es parte de la columna vertebral del equipo de Slot. Con 4 amarillas, deberá cuidarse para no ser suspendido.

MC- Ryan Gravenberch: se impone por su fuerza, su altísimo porcentaje de duelos ganados y su efectividad en los pases. Un jugador todoterreno que aporta equilibrio en un equipo con marcada tendencia ofensiva.

Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Molly Darlington/GettyImages

MC - Dominik Szoboszlai: llega en racha, marcando seguido y siendo cada vez más importante en el once. A su juego le agregó llegada al área y un remate media distancia que en más de una ocasión decidió partidos.

ED - Mohamed Salah: aunque llegue entre algodones y su presencia no está confirmada, sigue siendo el jugador más determinante. El Brighton es una de sus víctimas preferidas: le ha marcado diez goles y ha aportado siete asistencias enfrentándolo.

EI - Florian Wirtz: puede comenzar pegado a la raya, pero el alemán es de esos jugadores que sabe encontrar los espacios por todo el frente de ataque. Frente a Galatasaray aportó una asistencia y en el empate con Tottenham fue el jugador que más chances de gol creó.

DEL - Hugo Ekitike: en el encuentro de la primera ronda, el francés fue el autor de los dos goles de la victoria ante Brighton, un antecedente reciente que podría pesar para el encuentro de esta jornada.

Así se vería la formación de Liverpool (4-3-3)

Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Molly Darlington/GettyImages

Portero: Alisson Becker

Defensas: Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson

Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Dominik Szoboszlai

Delanteros: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké

Así se vería la formación de Brighton (4-2-3-1)

Sunderland v Brighton and Hove Albion - Premier League - Stadium of Light | Owen Humphreys - PA Images/GettyImages

Portero: Bart Verbruggen

Defensas: Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu

Centrocampistas: James Milner, Pascal Gross, Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Diego Gómez

Delanteros: Danny Welbeck

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