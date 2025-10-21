La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Eintracht Frankfurt

Este miércoles 22 octubre se llevará a cabo la Jornada 3 de la UEFA Champions League y desde el Deutsche Bank Park veremos el duelo entre el Liverpool y el Eintracht Frankfurt.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Reds para este compromiso programado a las 15:00 horas (EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España).

La posible alineación de Liverpool vs Eintracht Frankfurt para la Jornada 3 de la Champions League

Cody Gakpo marcó el fin de semana pasado en Premier League | Carl Recine/GettyImages

PO: Giorgi Mamardashvili - El portero georgiano de 25 años destaca por su 1,97 m de altura y paradas clave.

LD: Conor Bradley - El lateral derecho norirlandés de 22 años, es un jugador formado en Liverpool y que ya es capitán de su selección.

DFC: Ibrahima Konaté - El central francés es fuerte y rápido. Se ha adueñado de la titularidad esta temporada.

DFC: Virgil van Dijk - El portentoso central neerlandés es el capitán del equipo y titular indiscutible.

LI: Milos Kerkez - El lateral izquierdo húngaro de 21 años es una joya con despliegue ofensivo.

MCD: Ryan Gravenberch - El mediocampista defensivo neerlandés de 23 años se ha ganado la titularidad.

MCD: Alexis Mac Allister - El mediocampista argentino es campeón del mundo y es el '10' del equipo siendo una pieza clave en el.mediocampo.

MD: Mohamed Salah - El extremo egipcio de 33 años es el máximo goleador histórico de Liverpool en Premier.

MCO: Dominik Szoboszlai - El mediocampista húngaro de 24 años es un jugador imprescindible en el cuadro red.

Liverpool - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

MI: Cody Gakpo - El elemento neerlandés se ha vuelto en un jugador importante gracias a su aporte ofensivo.

DC: Alexander Isak - El delantero sueco de 26 años está enrachado con buena actividad y espera poder recuperar su olfato goleador.

Así se vería la formación de Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Giorgi Mamardashvili.

Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez.

Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister.

Delanteros: Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo; Alexander Isak.

Así se vería la formación de Eintracht Frankfurt (4-1-4-1)

Portero: Kauã Santos.

Defensas: Kristen, Amenda, Koch. Theate.

Centrocampistas: Larsson; Doan, Chaïbi, Uzun, Brown.

Delanteros: Burkardt.

