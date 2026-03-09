La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Galatasaray

Este martes 10 de marzo se llevará a cabo la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League desde el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park entre el Galatasaray y el Liverpool FC.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de los Reds para este compromiso programado a las 13:45 horas (Estados Unidos), 12:45 horas (México) y 19:45 horas (España).

La posible alineación del Liverpool vs Galatasaray para los octavos de final de Champions League

Virgil van Dijk ha sido un infaltable a lo largo de la temporada | Liverpool FC/GettyImages

PO: Alisson Becker - El portero brasileño ha recuperado la titularidad bajo los palos una vez que se encuentra recuperado de su lesión.

LD: Jeremie Frimpong - Es conocido por su explosiva velocidad, regate, capacidad para llegar al área rival y aportar goles y asistencias desde la banda derecha, casi como un extremo. Tras destacar en el Bayer Leverkusen (donde ganó la Bundesliga invicta en 2023/24), fichó por el Liverpool en 2025.

DFC: Ibrahima Konaté - El central francés es fuerte y rápido. Se ha adueñado de la titularidad esta temporada. Ha jugado todos los partidos en lo que llevamos de temporada, entre todas las competiciones, excepto la EFL Cup.

DFC: Virgil van Dijk - El portentoso central neerlandés es el capitán del equipo y titular indiscutible. Igual que Konaté, ha disputado todos los partidos que ha jugado el Liverpool esta temporada, excepto la EFL Cup. Es el jugador red que acumula más minutos sobre el terreno de juego.

LI: Milos Kerkez - El lateral izquierdo húngaro de 21 años es una joya con despliegue ofensivo. Se ha ganado un puesto en el once de Slot, lleva más de 1500 minutos disputados, repartidos en 25 partidos entre todas las competiciones.

MCD: Ryan Gravenberch - El mediocampista defensivo neerlandés de 23 años se ha ganado la titularidad. Su presencia en el once es clave para aportar equilibrio al equipo.

MCD: Alexis Mac Allister - El mediocampista argentino es campeón del mundo y es el '10' del equipo siendo una pieza clave en el mediocampo.

MD: Mohamed Salah - Está viviendo una temporada complicada. Hay muchos rumores y análisis que hablan de una bajada de nivel notable: menos goles, pérdida de velocidad y confianza en el uno contra uno. A pesar de todo, sigue siendo decisivo en momentos clave y tiene números respetables en asistencias y creación de juego.

MCO: Dominik Szoboszlai - El mediocampista húngaro de 24 años es un jugador imprescindible en el cuadro red.

MI: Cody Gakpo - El atacante neerlandés juega principalmente por la izquierda, genera mucho peligro con sus regates, visión y llegada al área. Ha superado a Salah en varias métricas esta temporada. Algunos lo ven como el nuevo referente del ataque a medio plazo.

DC: Federico Chiesa - Es un atacante muy explosivo, con gran velocidad, regate, capacidad para desbordar y disparar con potencia desde fuera del área. Es un jugador versátil y técnico, conocido por su intensidad y contribuciones en ataque.

Así se vería la formación de Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker.

Defensas: Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez.

Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo.

Delanteros: Federico Chiesa.

Así se vería la formación de Galatasaray (4-3-3)

Portero: Uğurscan Çakır.

Defensas: Roland Sallai, Dávinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs.

Centrocampistas: Lucas Torreira, Gabriel. Sara; Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün.

Delateros: Noa Lang; Victor Oshimen.

