La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Galatasaray

A todo o nada. El Liverpool se juega gran parte de su temporada este miércoles 18 de marzo cuando reciba en Anfield al Galatasaray por la revancha de los octavos de final de la UEFA Champions League.

En la idea el conjunto turco se hizo fuerte en casa y se impuso por 1 a 0 con gol de Mario Lemina, lo que obliga al equipo dirigido por Arne Slot a un triunfo por más de un gol para acceder a la siguiente fase del torneo.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de para este compromiso programado a las 16:00 horas (Estados Unidos), 15:00 horas (México) y 21:00 horas (España).

La posible alineación del Liverpool vs Galatasaray

POR - Alisson Becker: Viene de perderse la ida, pero su regreso le da otra seguridad al equipo desde el arco. En noches europeas suele responder y su juego con los pies es clave para iniciar desde atrás.

LD - Jeremie Frimpong: Aporta profundidad constante por derecha y es una salida permanente cuando el equipo acelera. En la ida entró desde el banco buscando la igualdad, pero con la obligación de ganar en Anfield seguramente tenga su chance desde el inicio.

DC - Ibrahima Konaté: Fuerte en el uno contra uno y confiable en los duelos aéreos, suele encargarse de cubrir espacios cuando el equipo queda expuesto. En el primer partido tuvo bastante trabajo ante las transiciones rivales.

DC - Virgil van Dijk: Ordena toda la defensa y marca el ritmo desde el fondo. No viene de un buen partido ante Tottenham (responsabilidad en el gol del empate) pero su jerarquía y presencia no pueden faltar en este duelo.

LI- Milos Kerkez: Más contenido que el lateral derecho, pero con capacidad para proyectarse cuando el equipo lo necesita. En Turquía priorizó el equilibrio y cerró bien su sector hasta que fue reemplazado por Robertson.

MC - Alexis Mac Allister: El eje del equipo en salida y quien le da pausa cuando el partido lo pide. En Turquía fue uno de los que más intervino con balón, alcanzado un 80% de precisión en los pases.

MC - Ryan Gravenberch: Aporta conducción y llegada desde segunda línea, con capacidad para romper en carrera. En el primer cruce tuvo momentos interesantes filtrándose entre líneas.

MC - Dominik Szoboszlai: Una de las llaves que tiene el equipo para abrir partidos cerrados. Su pegada es cada vez más influyente. Sabe atacar los espacios y cuando está cerca del arco, es peligroso como un delantero más.

Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier League | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

ED - Mohamed Salah: Liverpool necesita al egipcio en su mejor versión para poder revertir la serie. En Estambul ni siquiera logró rematar al arco, un lujo que el equipo no se puede permitir.

EI- Florian Wirtz: Otro que el Liverpool necesita en mejor forma. Hasta ahora poco se vio de aquel mediapunta que la rompió en Leverkusen. Llega con lo justo físicamente, pero su talento puede marcar diferencias.

CD - Hugo Ekitike: La referencia en el área, con movilidad para salir a jugar y atacar espacios. En su primera temporada como jugador del Liverpool lleva marcados 16 goles en 40 partidos.

Así se vería la formación de Liverpool (4-3-3)

Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier League - Anfield | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

Portero: Alisson Becker

Defensas: Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Dominik Szoboszlai

Delanteros: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké

Así se vería la formación de Galatasaray (3-4-4)

Galatasaray SK v Rams Basaksehir FK - Trendyol Süper Lig | Seskim Photo/MB Media/GettyImages

Portero: Uğurcan Çakır

Defensas: Roland Sallai, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs

Centrocampistas: Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Yılmaz, Gabriel Sara, Noa Lang

Delanteros: Victor Osimhen

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