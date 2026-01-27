La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Qarabag FK

El telón de la Fase de Liga de la Champions League cae este miércoles en Anfield. El Liverpool, cómodamente instalado en la cuarta posición con 15 puntos, recibe al sorprendente Qarabag FK en un duelo de contrastes.

Para los Reds, la noche tiene un objetivo doble: asegurar matemáticamente su lugar entre los ocho mejores para evitar la ronda de playoffs y, sobre todo, recuperar la sonrisa tras la derrota doméstica ante el Bournemouth y una semana marcada por el luto y las lesiones.

Arne Slot enfrenta un rompecabezas emocional y táctico. La plantilla está conmocionada por el fallecimiento del padre de Ibrahima Konaté, quien se encuentra en Francia con permiso por duelo. A esta baja sensible se suma la del comodín defensivo Joe Gomez, quien sufrió una lesión en la cabeza tras chocar con Alisson el fin de semana.

Con Andy Robertson distraído por los fuertes rumores que lo vinculan al Tottenham y las bajas de larga duración (Isak, Bradley), Slot deberá improvisar en la retaguardia para frenar a un Qarabag que, marchando en el puesto 18, se juega la vida para mantenerse en zona de clasificación.

La posible alineación del Liverpool vs Qarabag FK

POR: Alisson Becker – El guardián. Tras el susto del choque con Gomez, el brasileño está listo. Su experiencia es vital para organizar una defensa que tendrá caras nuevas en posiciones clave.

LD: Jeremie Frimpong – El carrilero total. Su velocidad será la principal vía de escape del Liverpool. Slot le dará libertad total para atacar, confiando en que Endo y los pivotes cubran su espalda.

DFC: Wataru Endo – El sacrificio nipón. Ante la emergencia central, el japonés retrasa su posición. Su lectura de juego y disciplina táctica serán puestas a prueba en una zona del campo no habitual para él.

DFC: Virgil van Dijk – El capitán y bastión. Hoy más que nunca, 'VVD' debe ser el líder. Sin su pareja habitual (Konaté), tendrá que multiplicar sus coberturas y liderar el juego aéreo.

LI: Milos Kerkez – Energía por la banda. Gana la partida en el lateral izquierdo. Su ida y vuelta constante será fundamental para desgastar a la defensa del Qarabag y ofrecer amplitud.

MC: Ryan Gravenberch – El eje del juego. Su elegancia para conducir el balón y romper la primera línea de presión será clave para que el Liverpool domine la posesión desde el inicio.

MC: Dominik Szoboszlai – El motor húngaro. Aporta despliegue físico y un disparo de media distancia letal. Será el encargado de conectar la base de la jugada con los mediapuntas.

MCO: Alexis Mac Allister – Creatividad en tres cuartos. Jugando más adelantado, el argentino buscará filtrar pases entre la cerrada defensa azerí y asociarse en corto con Salah.

ED: Mohamed Salah – El Faraón. La gran estrella de la noche. Buscará aprovechar los espacios que genere Ekitike para diagonalizar y buscar el gol que sentencie el partido rápido.

EI: Florian Wirtz – Magia alemana. Partiendo desde la izquierda o el centro, Wirtz tiene la llave para abrir el cerrojo. Su visión de juego es el complemento perfecto para la velocidad de los extremos.

DC: Hugo Ekitike – La referencia. El joven delantero recibe la oportunidad de liderar el ataque. Su movilidad y capacidad para caer a bandas serán vitales para desordenar a los centrales rivales.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker

Alisson Becker Defensas : Jeremie Frimpong, Wataru Endo, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

: Jeremie Frimpong, Wataru Endo, Virgil van Dijk, Milos Kerkez Mediocampistas : Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai

: Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai Volantes ofensivos : Mohamed Salah, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz

: Mohamed Salah, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz Delantero: Hugo Ekitike

Así se vería la formación del Qarabag FK (4-2-3-1)

Qurban Qurbanov planteará un partido inteligente, buscando resistir el asedio inicial y aprovechar la velocidad de Andrade y Zoubir a la contra.

Portero: Mateusz Kochalski

Mateusz Kochalski Defensas : Matheus Silva, Bahlul Mustafazada, Kevin Medina, Elvin Cafarquliyev

: Matheus Silva, Bahlul Mustafazada, Kevin Medina, Elvin Cafarquliyev Mediocampistas : Marko Jankovic, Julio Romão

: Marko Jankovic, Julio Romão Volantes Ofensivos : Leandro Andrade, Yassine Benzia, Abdellah Zoubir

: Leandro Andrade, Yassine Benzia, Abdellah Zoubir Delantero: Juninho

