La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Sunderland

La Premier League llega a su Jornada 14 con un enfrentamiento que, contra todo pronóstico, tiene al Liverpool en octavo lugar con 21 puntos, recibe en Anfield al Sunderland, sexto clasificado y gran revelación del torneo, este miércoles 3 de diciembre.

Los Reds respiraron el fin de semana tras vencer 0-2 al West Ham, rompiendo una racha negativa que ha puesto en entredicho la continuidad de Arne Slot, con rumores situando a Luis Enrique como posible relevo.

Por su parte, los Black Cats llegan con la moral por las nubes tras una épica remontada ante el Bournemouth (3-2), demostrando que su posición en puestos europeos no es casualidad.

Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Carl Recine/GettyImages

La posible alineación del Liverpool vs Sunderland

POR: Alisson Becker - El guardameta brasileño se mantiene para aportar su inmensa jerarquía. Su liderazgo y capacidad para salvar puntos en momentos críticos son el cimiento que necesita Slot en este momento de duda.

LD: Joe Gomez - El defensor inglés apunta a ocupar el lateral derecho. Su perfil más defensivo y polivalencia le darán mayor solidez a la línea de cuatro, permitiendo que el lateral izquierdo tenga más libertad para subir.

DFC: Ibrahima Konaté - La muralla francesa. Su potencia física es indispensable para frenar los contragolpes del Sunderland y ganar los duelos aéreos en balón parado.

DFC: Virgil van Dijk - El capitán y líder de la zaga. En un momento de dudas colectivas, su jerarquía y salida de balón deben ser el faro que guíe al equipo desde atrás.

LI: Milos Kerkez - El lateral húngaro aparece en el once titular. Su perfil ofensivo y velocidad serán claves para doblar a Gakpo y generar superioridad por la banda izquierda.

West Ham United v Liverpool - Premier League | Izzy Poles - AMA/GettyImages

MC: Ryan Gravenberch - El pivote del equipo. Su elegancia para conducir y romper líneas de presión es vital para conectar la defensa con el ataque.

MC: Alexis Mac Allister - El cerebro argentino. Manejará los hilos del partido, buscando filtrar pases a los delanteros y controlar el ritmo ante el intenso mediocampo rival.

MC: Dominik Szoboszlai - El húngaro aporta el dinamismo y la pegada de media distancia. Su recorrido box-to-box será fundamental para equilibrar al equipo en las transiciones.

ED: Mohamed Salah - El 'Faraón' sigue siendo la máxima esperanza de gol. Su capacidad para desbordar, asistir y definir es la principal arma del Liverpool para abrir la defensa de cinco del Sunderland.

DC: Alexander Isak - La gran referencia en punta. El sueco ofrece movilidad, técnica y juego aéreo, siendo un peligro constante para los tres centrales rivales.

EI: Cody Gakpo - El extremo neerlandés buscará aprovechar su buen momento. Su tendencia a recortar hacia el centro para buscar el disparo o la asociación con Isak será clave.

Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Así se vería la formación del Liverpool (4-3-3)

Portero : Alisson Becker

: Alisson Becker Defensas : Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

: Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez Mediocampistas : Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister

: Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister Delanteros: Mohamed Salah, Alexander Isak, Cody Gakpo

Así se vería la formación del Sunderland (5-4-1)

El equipo revelación planteará un esquema sólido atrás con línea de cinco defensores, buscando cerrar espacios y aprovechar la calidad de Xhaka en la distribución y la velocidad de sus puntas.

Portero : Robin Roefs

: Robin Roefs Defensas : Trai Hume, Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Lutsharel Geertruida, Reinildo Mandava

: Trai Hume, Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Lutsharel Geertruida, Reinildo Mandava Mediocampistas : Bertrand Traoré, Granit Xhaka, Noah Sadiki, Enzo Le Fée

: Bertrand Traoré, Granit Xhaka, Noah Sadiki, Enzo Le Fée Delantero: Wilson Isidor

Un partido trampa para el Liverpool, donde un tropiezo podría significar el fin de la era Slot, mientras que el Sunderland busca consolidarse como la sorpresa de la temporada.

