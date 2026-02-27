La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al West Ham

La pelea por los puestos de la Champions en la Premier League entra en una fase decisiva y cada jornada empieza a pesar el doble. El Liverpool, hoy sexto con 45 puntos, recibe en Anfield al West Ham United con la obligación de sostener su racha y no perder terreno en la carrera europea, mientras la visita lucha por salir de la zona roja.

El equipo de Arne Slot llega tras un triunfo trabajado ante el Nottingham Forest y condicionado por varias bajas que han obligado a rearmar la estructura fecha tras fecha. Del otro lado, los Hammers sumaron un empate sin goles frente al Bournemouth y necesitan empezar a convertir buenas sensaciones en victorias si quieren escapar del fondo de la tabla.

La posible alineación del Liverpool

Los Reds llegan a esta jornada condicionados por varias ausencias que obligan a Arne Slot a rearmar piezas. La duda más reciente gira en torno a Florian Wirtz, baja de último momento ante el Nottingham Forest tras una molestia en el calentamiento. Aunque el cuerpo técnico es optimista con su evolución, no forzará su regreso si no está al 100%.

A los problemas físicos de Jeremie Frimpong y la baja prolongada de Conor Bradley se suman las complicaciones en la mitad de la cancha y la ausencia de Alexander Isak en ataque. En ese escenario, el equipo responde con carácter y ajustes tácticos, apoyado en figuras como Alexis Mac Allister, autor del gol decisivo en la última fecha.

POR: Alisson Becker – El seguro de vida. En partidos donde el rival apuesta al contraataque, su lectura es clave. Responde bajo palos y juega adelantado para achicar espacios y cortar pelotas largas a la espalda de la defensa.

LD: Dominik Szoboszlai – Todoterreno. Ubicado como lateral, ofrece recorrido y salida limpia. Tiene energía para ir y volver, y cuando se cierra hacia dentro suma un pase vertical o un remate desde media distancia. El desafío será no descuidar su sector.

DFC: Ibrahima Konaté – La fuerza correctora. Potente en el choque y rápido en carrera. Si el partido se parte, su capacidad para cubrir metros resulta determinante. Necesita imponerse en los duelos individuales para que el equipo mantenga la línea alta.

DFC: Virgil van Dijk – El faro. Ordena cada movimiento defensivo y transmite calma. Su juego aéreo y su primer pase marcan el inicio de muchos ataques. En citas de este calibre, su liderazgo pesa.

LI: Milos Kerkez – Profundidad constante. Aporta amplitud y sorpresa por izquierda. Se proyecta con decisión y puede lastimar con centros tensos al área. Debe elegir bien cuándo atacar para no dejar espacios a su espalda.

Milos Kerkez, Liverpool - Premier League - City Ground | Mike Egerton - PA Images/GettyImages

MC: Alexis Mac Allister – El estratega. Maneja los tiempos y asume la conducción. Alterna pausa y aceleración, y aparece en la segunda línea cuando la jugada lo pide. Su precisión puede desarmar un bloque replegado.

MC: Ryan Gravenberch – Equilibrio dinámico. Tiene zancada para romper líneas y físico para sostener el mediocampo. Si logra imponerse en los duelos y girar bajo presión, el equipo gana metros y confianza.

MCO: Curtis Jones – El enlace móvil. Se mueve entre líneas, ofrece apoyos constantes y pisa el área con inteligencia. Puede intercambiar posiciones con los extremos y generar superioridad por sorpresa.

EI: Cody Gakpo – La diagonal amenazante. Parte abierto pero busca el perfil interno para rematar. Si encuentra espacio para perfilarse, su disparo es un recurso inmediato. También fija marcas y libera el carril para Kerkez.

ED: Mohamed Salah – El desequilibrio permanente. Arranca desde la derecha con libertad total. Ataca el uno contra uno y castiga en el segundo palo. En este tipo de partidos, su instinto goleador suele marcar diferencias. Lleva cuatro goles y seis asistencias esta temporada.

Mohamed Salah, Liverpool - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

DC: Hugo Ekitike – La referencia inquieta. No se queda estático. Sale a combinar y arrastra centrales, generando huecos para los volantes ofensivos. Lleva 10 goles en lo que va de la temporada 2025/26 y, si recibe con ventaja, su velocidad y definición pueden inclinar la balanza.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker

Defensas: Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Dominik Szoboszlai

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch

Volantes ofensivos: Cody Gakpo, Curtis Jones, Mohamed Salah

Delantero: Hugo Ekitike

Así se vería la formación del West Ham (4-2-3-1)

Mads Hermansen, West Ham United - Premier League | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

Portero: Mads Hermansen

Defensas: El Hadji Malick Diouf, Axel Disasi, Konstantinos Mavropanos, Aaron Wan-Bissaka

Mediocampistas: Soungoutou Magassa, Mateus Fernandes

Volantes ofensivos: Crysencio Summerville, Tomas Soucek, Jarrod Bowen

Delantero: Taty Castellanos

