La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse a los Wolves

La Jornada 29 de la temporada 2025/26 de la Premier League nos traerá consigo un duelo por demás dispar y es que el Liverpool visitará Molineux para enfrentarse al Wolverhampton, equipo que es sotanero y que lucha semana a semana para no descender, situación que a estas alturas de la campaña ya se vislumbra casi imposible.

Los dirigidos por Arne Slot tienen hambre de triunfo y parece ser que un rival con estas características podría ser la víctima perfecta, aunque el ánimo podría estar arriba para los Lobos, ya que vienen de ganarle dos tantos por cero al Aston Villa. Es así que tendrán que hacer valer esta situación para poder sacar buenos dividendos, algo que no hacen desde hace dos partidos en su casa.

A battling performance earns three points at Molineux 👊 pic.twitter.com/pSsoA3Bh6t — Wolves (@Wolves) February 27, 2026

La posible alineación del Liverpool vs Wolves

POR: Alisson Becker - Arne Slot elogió en pasados días a su portero y dijo que mientras ande en buen nivel, la portería está segura. Este hombre podría ser llamado uno de los mejores porteros del mundo y sus números lo avalan.

LD: Joseph Gómez - Las bajas por lesión no le han permitido destacar esta campaña, pero si logra mejorar ese aspecto, dará un salto de calidad. Suma pocos minutos, pero cuando lo hace es sinónimo de buen futbol.

DFC: Ibrahima Konaté - Es titular indiscutible de Arne Slot. Ha jugado 26 de 27 juegos posibles en Premier League y siempre con mucha calidad, a tal grado de hasta haber marcado ya dos tantos esta temporada.

DFC: Virgil van Dijk - Este es otro que no para. Es la pieza clave en la zona baja del equipo y cuando se le requiere va al frente, para muestra sus tres asistencias y dos goles en Champions League este año.

Nottingham Forest v Liverpool - Premier League | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

LI: Milos Kerkez - Llegó esta campaña y parece que se ha acoplado de maravilla al esquema de su equipo. No es el más vistoso, pero comúnmente tiene arriba del 85% de pases completados y del 70% de duelos terrestres ganados.

MD: Mohamed Salah - Parece que los problemas para el egipcio han terminado y está volviendo de a poco a su mejor versión. Asistió y marcó contra el Brighton en la FA Cup y este 2026 ha sido u

MCD: Ryan Gravenberch - A pesar de que llega normalmente desde zona baja, participa mucho en el ataque, sirviéndole pelotas a sus compañeros o poniéndose constantemente de cara a portería.

MC: Alexis Mac Allister - Salvó a su equipo de perder puntos contra el Nottingham Forest al marcar en el 97' del encuentro. Esto le servirá anímicamente, ya que no ha tenido tanta suerte de cara al arco contrario.

MI: Cody Gakpo - Normalmente sale de cambio en los segundos tiempos, pero siempre aprovecha los minutos que se le dan. No ha tenido tanta puntería, ya que ha realizado más de 50 disparos y solo 12 de ellos han ido a puerta esta campaña.

MCO: Dominik Szoboszlai - Sin lugar a dudas este hombre es el primer defensor del equipo, presiona y muerde como pocos, sin olvidar que está para servir goles o en su defecto marcarlos, como ya lo ha hecho en 16 ocasiones esta campaña.

Nottingham Forest v Liverpool - Premier League | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

DC: Hugo Ekitike - Después de que había conseguido una seguidilla de dos juegos participando con goles o asistencia frente al Qarabag y al Newcastle, no ha tenido suerte en sus últimos duelos, pero este encuentro puede revivir su hambre.

Así se vería la posible alineación del Liverpool (4-5-1)

Portero: Alisson Becker

Defensas: Joseph Gómez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

Mediocampistas: Mohamed Salah, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai

Delanteros: Hugo Ekitike

Así se vería la posible alineación de los Wolves (3-4-3)

Portero: José Sá

Defensas: Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Ladislav Krejci

Mediocampistas: ackson Tchatchoua, Jean-Ricner Bellegarde, André, Hugo Bueno

Delanteros: Adam Armstrong, Mateus Mané, Tolu Arokodare

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE