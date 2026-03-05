La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse a los Wolves

El 2-1 con el que los Wolves sorprendieron al Liverpool por Premier ya es anécdota y la revancha para los de Arne Slot no tarda en llegar. Este viernes 6 de marzo, ambos equipos se reencuentran en un encuentro a todo o nada por FA Cup.

Sin chances de repetir el título de Liga obtenido en la temporada anterior y eliminado en los octavos de final de al Carling Cup a manos del Crystal Palace, a los Reds solo le queda este certamen y la Champions para no cerrar el curso en blanco.

Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier League | Ben Roberts - Danehouse/GettyImages

La posible alineación del Liverpool vs Wolves

POR: Alisson Becker - Responsable directo de la caída por Premier ante Wolves, el brasileño acumula 29 goles en contra en 24 partidos de Liga. Por FA Cup atajó ante Brighton y mantuvo su valla en cero.

LD: Jeremie Frinpong - Si recupera el nivel que mostró en Leverkusen, el Liverpool contará con una variante ofensiva más que importante de cara a lo que resta de la temporada. Por FA Cup ya sabe lo que es anotar (marcó un tanto en la victoria sobre Barnsley).

DFC: Ibrahima Konaté - Titular indiscutido para Arne Slot, solo se ha perdido un partido de Premier sobre 29 posibles. Por FA Cup ha disputado ambas victorias.

DFC: Virgil van Dijk - Pilar del equipo, de los mejores defensores de la actualidad. Presencia, físico imponente y aporte ofensivo (3 goles en Premier, 2 en Champions en esta temporada).

LI: Milos Kerkez - El lateral izquierdo lo ocupará el húngaro llegado desde Bournemouth en el último mercado de pases de verano. Un jugador de vocación ofensiva, con llegada al área rival pero que no descuida su responsabilidad defensiva.

MD: Curtis Jones - Con su rol mixto de recuperación y distribución, Jones aporta equilibrio y precisión de pase al pivote de Liverpool este curso, con una de las mayores tasas de acierto en Premier en sus apariciones.

MC: Ryan Gravenberch - El neerlandés combina físico y lectura de juego en el mediocampo y registra cuatro goles en todas las competiciones esta temporada, aportando recuperación de balón y circulación limpia.

MC: Alexis Mac Allister - El cerebro del equipo, el que entiende cuando hacer la pausa y cuando acelerar. A su juego estratégico también sabe sumarle goles importantes, como el que anotó ante Nottingham Forest semanas atrás.

ED: Federico Chiesa - El italiano alterna velocidad y llegada desde la banda, con tres goles en la temporada 2025/26 y experiencia en grandes escenarios pese a alguna ausencia por decisiones tácticas previas.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth Round | NurPhoto/GettyImages

EX: Rio Ngumoha - Este joven talento de apenas 17 años ya sabe lo que es anotar en Premier. Disputó los dos partidos de FA Cup, destacand por su electricidad y regate en el uno contra uno.

DC: Hugo Ekitike - El delantero francés es el máximo goleador del Liverpool este curso con más de 10 tantos entre liga y copas, aportando presencia física y evolución constante en el área rival.

Así se vería la posible alineación del Liverpool (4-5-1)

Liverpool v West Ham United - Premier League | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Portero: Alisson Becker

Defensas: Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Alexis Mac Allister

Delanteros: Federico Chiesa, Rio Ngumoha, Hugo Ekitike

Así se vería la posible alineación de los Wolves (3-4-2-1)

Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier League | Brett Patzke - WWFC/GettyImages

Portero: José Sá

Defensas: Doherty, Bueno, Krejci

Mediocampistas: Tchatchoua, Bellegarde, Joao Gomes, André, Bueno, Gomes.

Delanteros: Arokodare

