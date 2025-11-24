La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Bayer Leverkusen

El equipo de Pep Guardiola vuelve al ruedo por UEFA Champions League tras el parón internacional y tendrá en frente a otro equipo alemán, esta vez al Bayer Leverkusen. La misión es clara: ganar para seguir entre los ocho que irán directamente a octavos de final.

La posible alineación del Manchester City vs Newcastle

POR: Gianluigi Donnarumma - El guardameta italiano es el dueño indiscutible del arco 'Sky Blue'. Su presencia física y seguridad en el juego aéreo serán vitales contra el Leverkusen.

LD: Matheus Nunes - Guardiola sigue innovando y utilizaría al portugués en la lateral derecha. Su capacidad para conducir el balón y sumarse al mediocampo ofrece superioridad numérica en la posesión.

DFC: John Stones - El complemento ideal para Gvardiol. Su elegancia para salir con el balón controlado y su inteligencia táctica son fundamentales en el esquema de Guardiola.

DFC: Josko Gvardiol - El croata aporta solidez y una salida de balón exquisita desde la zaga. Su versatilidad le permite cubrir grandes espacios a la espalda de los laterales/volantes.

Fulham FC v Manchester City - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

LI: Nico O'Reilly - La gran sorpresa táctica. El canterano, habitualmente mediocampista, ocuparía el sector izquierdo de la defensa, probablemente invirtiéndose hacia el centro para asociarse en la creación.

MC: Nico González - El argentino aporta equilibrio y recuperación en la medular. Su trabajo sucio y despliegue físico permitirán liberar a los jugadores más ofensivos.

MI: Jérémy Doku - El extremo belga es la carta de desequilibrio puro por la banda. Su velocidad explosiva y capacidad para el uno contra uno serán la principal amenaza para la defensa de las Urracas.

MCO: Tijjani Reijnders - El neerlandés de 26 años es elegante con el balón, visionario en pases. Incorporado en la línea de volantes ofensivos, el ex AC Milan hace daño a las defensas rivales.

Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

MCO: Phil Foden - Jugando con libertad cerca del área, el inglés buscará asociarse, filtrar pases y aprovechar su letal disparo de media distancia.

MD: Savinho - El brasileño es desequilibrio puro por la banda derecha. Su habilidad en el uno contra uno y su velocidad buscarán lastimar a la defensa alemana.

DC: Erling Haaland - La máquina de goles. El noruego es la referencia absoluta en ataque, buscando imponer su físico y potencia para finalizar las jugadas creadas por sus compañeros.

Así se vería la formación del Manchester City (4-1-4-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, John Stones, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly

Mediocampista: Nico González

Volantes ofensivos: Jeremy Doku, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku

Delantero: Erling Haaland

Así se vería la formación del Bayer Leverkusen (4-3-2-1)

Portero: Mark Flekken

Defensas: Edmond Tapsoba, Loïc Badé, Jarell Quansah, Alex Grimaldo

Mediocampistas: Aleix Garcia, Ibrahim Maza, Arthur

Volantes ofensivos: Ernest Poku, Claudio Echeverri

Delantero: Christian Kofane

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE