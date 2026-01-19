La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Bodo/Glimt

El Manchester City viaja al Aspmyra Stadion con la urgencia de romper una racha negativa inesperada: Los Citizens aún no conocen la victoria en 2026, pues tienen tres empates y una dolorosa derrota en el derbi de Mánchester.

Pep Guardiola necesita sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el 'Top 8' de la fase de liga de la Champions League, donde actualmente superan al Liverpool por solo un punto.

El reto no es sencillo, no solo por el clima y el césped artificial, sino por la enfermería: el City llega sin Rúben Dias, John Stones, Joško Gvardiol, Bernardo Silva, Mateo Kovacic, entre otros.

Enfrente estará un Bodo/Glimt descansado (su liga terminó en noviembre) pero necesitado. Los noruegos ocupan el puesto 32 y son uno de los cuatro equipos que aún no han ganado en el torneo.

Manchester United v Manchester City - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

La posible alineación del Manchester City vs Bodo Glimt

POR: Gianluigi Donnarumma – El gigante italiano debe ser el pilar de seguridad. Tras la derrota en el derbi, su experiencia será vital para organizar una defensa de circunstancias.

LD: Rico Lewis – Polivalencia necesaria. Ante la plaga de bajas, el canterano ocupará el lateral derecho, aportando energía y capacidad para incrustarse en el medio campo.

DFC: Abdukodir Khusanov – La solución de emergencia. El joven uzbeko repite en la zaga central ante la ausencia de los titulares indiscutibles, una prueba de fuego en Europa.

DFC: Max Alleyne – Oportunidad de oro. La crisis defensiva obliga a Guardiola a tirar de la academia. Alleyne deberá mostrar madurez inmediata para frenar a los atacantes noruegos.

LI: Rayan Aït-Nouri – Profundidad por izquierda. Se espera que entre en el once para dar amplitud al equipo, buscando asociarse con los extremos y enviar centros a Haaland.

Manchester City v Exeter City - Emirates FA Cup Third Round | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

MC: Tijjani Reijnders – El motor del equipo. Sin Bernardo Silva ni Kovacic, el neerlandés asume el liderazgo en la construcción y el ritmo del juego.

MC: Nico O'Reilly – Físico y llegada. El joven talento tendrá minutos importantes para aportar dinamismo y músculo en un medio campo que necesita intensidad.

MC: Rayan Cherki – Creatividad pura. Será el encargado de romper líneas con su regate y visión de juego, intentando desatascar el partido ante un bloque bajo.

MC: Divine Mukasa – La sorpresa. Ante la falta de efectivos (Foden es duda y Nunes está fuera), el joven centrocampista podría tener su gran noche en la élite europea.

EI: Jérémy Doku – Desborde eléctrico. Su velocidad será la principal arma para estirar a la defensa del Bodo/Glimt y generar espacios para el 'nueve'.

DC: Erling Haaland – El regreso al norte. El noruego buscará reencontrarse con el gol en su tierra y liderar a un equipo herido que necesita desesperadamente sus anotaciones.

Newcastle United v Manchester City - Carabao Cup Semi Final First Leg | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Así se vería la formación del Manchester City (4-1-4-1)

Portero : Gianluigi Donnarumma

: Gianluigi Donnarumma Defensas : Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Rayan Aït-Nouri

: Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Rayan Aït-Nouri Mediocampistas : Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Nico O'Reilly, Divine Mukasa, Jérémy Doku

: Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Nico O'Reilly, Divine Mukasa, Jérémy Doku Delantero: Erling Haaland

Así se vería la formación del Bodo Glimt (4-3-3)

Kjetil Knutsen no podrá contar con el suspendido Gundersen, pero confía en el tridente ofensivo liderado por Jens Petter Hauge, quien ya suma tres goles en el torneo, para dar la sorpresa.

Portero : Nikita Haikin

: Nikita Haikin Defensas : Fredrik Sjøvold, Villads Nielsen, Odin Bjørtuft, Fredrik Bjørkan

: Fredrik Sjøvold, Villads Nielsen, Odin Bjørtuft, Fredrik Bjørkan Mediocampistas : Håkon Evjen, Patrick Berg, Sondre Fet

: Håkon Evjen, Patrick Berg, Sondre Fet Delanteros: Ulrik Saltnes, Kasper Høgh, Jens Petter Hauge

Un partido trampa para el City, que debe sobreponerse a las bajas y al frío para asegurar su lugar en la siguiente ronda y calmar las dudas del inicio de año.

