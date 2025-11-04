La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Borussia Dortmund

La UEFA Champions League 2025/26 llega a su Jornada 4. El Manchester City, que ha mantenido un paso perfecto en casa esta temporada europea, buscará prolongar esa racha en un duelo clave contra el Borussia Dortmund.

Los Sky Blues, dirigidos por Pep Guardiola, vienen de una sólida victoria 3-1 sobre el Bournemouth en la Premier League el pasado domingo, un resultado que los mantiene en la pelea por la cima de la tabla inglesa.

Este duelo de miércoles es crucial: ambos equipos han sumado siete puntos en sus primeros tres partidos y se juegan el liderato del grupo. Sin embargo, el español deberá afrontar el partido con bajas sensibles en la mitad de la cancha.

Manchester City v Bournemouth - Premier League | Carl Recine/GettyImages

La posible alineación del Manchester City vs Borussia Dortmund: jugador por jugador

POR: Gianluigi Donnarumma - El guardameta italiano se ha consolidado como el titular en el arco. Su imponente presencia y seguridad serán claves en la noche europea.

LD: Matheus Nunes - El portugués se ha adaptado a la posición de lateral derecho, ofreciendo solidez defensiva y una gran capacidad para sumarse al mediocampo.

DFC: Ruben Dias - El líder absoluto de la zaga. Su jerarquía, anticipación y contundencia lo convierten en el mariscal de la defensa de los Citizens.

DFC: J. Stones - El complemento ideal para Dias. Su elegancia para salir con el balón controlado y su inteligencia táctica son fundamentales en el esquema de Guardiola.

LI: Josko Gvardiol - El croata es el dueño de la banda izquierda. Aporta una increíble solidez defensiva y una salida limpia desde el fondo.

Manchester City v Bournemouth - Premier League | Michael Steele/GettyImages

MC: Nicolas Gonzalez - Ante las bajas de Rodri y Kovacic, el argentino asumirá el rol de pivote. Su capacidad de recuperación y su buen criterio para distribuir serán vitales.

MC: B. Silva - El motor creativo del equipo. Su visión de juego, su incansable trabajo de presión y su habilidad para filtrar pases lo hacen indispensable. Deberá cuidarse, ya que está a una tarjeta amarilla de la suspensión.

MC: Rico Lewis - La joya de la cantera. Aporta dinamismo, inteligencia para moverse entre líneas y una gran capacidad para asociarse en espacios reducidos.

ED: Savinho - El brasileño es desequilibrio puro por la banda derecha. Su habilidad en el uno contra uno y su velocidad buscarán lastimar a la defensa alemana.

DC: Erling Haaland - La máquina noruega. Tras su regreso el fin de semana, es la amenaza de gol indiscutible y la referencia de área del equipo.

EI: Jeremy Doku - El extremo belga es vértigo puro por la izquierda. Su velocidad explosiva y su atrevimiento para encarar lo convierten en un peligro constante.

Manchester City v Bournemouth - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Así se vería la formación del Manchester City (4-3-3)

Portero : Gianluigi Donnarumma

: Gianluigi Donnarumma Defensas : Matheus Nunes, Ruben Dias, J. Stones, Josko Gvardiol

: Matheus Nunes, Ruben Dias, J. Stones, Josko Gvardiol Mediocampistas : Nicolas Gonzalez, B. Silva, Rico Lewis

: Nicolas Gonzalez, B. Silva, Rico Lewis Delanteros: Savinho, Erling Haaland, Jeremy Doku

Así se vería la formación del Borussia Dortmund (3-4-3)

El conjunto alemán, que también llega con siete puntos, podría salir al Etihad con un esquema valiente de tres defensores y un tridente ofensivo muy peligroso, buscando competir la posesión.

Portero : Gregor Kobel

: Gregor Kobel Defensas : A. Bensebaini, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton

: A. Bensebaini, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton Mediocampistas : Daniel Svensson, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Yan Couto

: Daniel Svensson, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Yan Couto Delanteros: Maximilian Beier, Serhou Guirassy, J. Brandt

Los locales parten como favoritos, pero será un duelo muy disputado por el liderato del grupo en la Champions League.

