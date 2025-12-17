La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Brentford

La Carabao Cup llegó a los cuartos de final y es ahí en donde el Manchester City enfrentará al Brentford este miércoles 17 de diciembre en búsqueda de avanzar a la siguiente ronda y buscar el título, algo que no sucede desde la temporada 2020/21.

La escuadra dirigida por Pep Guardiola llega como franca favorita en este encuentro y es que tienen cinco partidos seguidos sin conocer la derrota tanto en Premier League como en Champions League, mientras que las Abejas son un sube y baja de emociones acumulando tres derrotas, un empate y un triunfo en sus últimos cinco enfrentamientos.

Además el historial de duelos entre ambos favorece por mucho a los Citizens, quienes no caen frente al Brentford desde el 28 de mayo del 2023, ahí los derrotaron un gol por cero gracias a un tanto a cinco del final de Ethan Pinnock, quien hoy sigue siendo jugador de este equipo.

POR: Gianluigi Donnarumma - La facilidad que tiene este hombre para salir con la pelota dominada es digna de admiración. Frente al Crystal Palace en la pasada jornada de la Premier League fue el hombre que más pases completó, 21 de 22 posibles.

LD: Matheus Nunes - Es un hombre que pese a estar anclado a una formación más neutral, gusta de ir al ataque y ya ha conseguido dar algunas asistencias en el campeonato. Recibe muchos golpes, pero eso no merma su accionar.

DFC: Ruben Días - Es el jugador de experiencia en la zaga defensiva citizen, tal es así que en las salidas siempre pide la pelota y la reparte de buena forma. En este 2025/26 tiene un 96% de toques exitosos.

Crystal Palace v Manchester City - Premier League | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

DFC: Josko Gvardiol - El croata está a una asistencia de romper su récord desde que es futbolista profesional y esto es posible gracias a que si él va al ataque, tiene a Nico González que puede cubrir de gran forma su zona.

LI: Nico O'Reilly - Ese zurdo pese a su altura, que le ayuda siempre para sacar pelotas del área, tiene mucha velocidad y desparpajo para buscar el área rival. Ha participado en cuatro anotaciones para su equipo este torneo y ya juega como si tuviera años en la máxima categoría.

MCD: Nico González - Clavadito en el medio campo y bien posicionado, es vital para las aspiraciones ciudadanas y es que le da mucha salida al equipo, tiene visión periférica y un toque magistral, pocas veces te falla un pase, mismo que siempre busca que genere peligro.

ED: Rayan Cherki - Te crea de dos a tres oportunidades de peligro por juego y eso en el esquema de Pep Guardiola es vital, ya que entre más pelotas lleguen al área, más posibilidades hay de que sus compañeros conviertan.

Crystal Palace v Manchester City - Premier League | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

MC: Bernardo Silva - Con 31 años en una liga de élite, cada día se torna más complicado jugar, pero el talento del portugués sale a relucir en cada juego. Sale a cumplir sus labores y en juegos importantes aparece, tal y como lo hizo con su asistencia frente al Liverpool.

MC: Tijjani Reijnders - El neerlandés es la conexión entre el medio campo y Erling Haaland, es por eso que es elemental que este ande bien. Además, también conecta de buena forma con Foden, a quien ya le dio dos asistencias en un juego de Champions League.

EI: Phil Foden - Pasa el tiempo y el nivel del inglés no baja, todo lo contrario. Siempre lo verás encarando de afuera para adentro e intentando sacar un disparo al arco, lo cual le ha dado siete goles y dos asistencias en Premier League.

DC: Erling Haaland - Es solitario, es un luchador incanzable y es el hombre gol del equipo. Lleva 17 goles en el máximo circuito inglés, casi el 50% de todos los marcados por el equipo.

Así se vería la formación del Manchester City (4-5-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Rubén Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly

Centrocampistas: Nico González, Rayan Cherki, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden

Delanteros: Erling Haaland

Así se vería la formación del Brentford (4-4-2)

Portero: Caoimhin Kelleher

Defensas: Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp van der Berg, Aaron Kickey

Centrocampistas: Dango Ouattara, Jordan Henderson, Vitaly Janelt, Keane Lewis-Potter

Delanteros: Mathias Jensen, Igor Thiago

