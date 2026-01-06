La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Brighton

El Manchester City recibe al Brighton en el Etihad Stadium buscando salir de un bache inesperado. Los de Pep Guardiola vienen de encadenar dos empates consecutivos en la Premier League, el último de ellos ante un Chelsea en crisis, donde fueron castigados por no sentenciar el partido.

El panorama se complica aún más en la enfermería: al empate se sumaron las lesiones de Rúben Dias y Joško Gvardiol, quienes estarán fuera varias semanas.

Estas bajas se unen a una larga lista que incluye a Oscar Bobb, John Stones, Mateo Kovacic y las ausencias por Copa África de Rayan Aït-Nouri y Omar Marmoush.

Por su parte, el Brighton llega con la moral alta tras vencer al Burnley y ver el emotivo regreso de Pascal Gross. Fabian Hürzeler podría recuperar a Yankuba Minteh y Mats Wieffer, pero mantendrá su apuesta por la juventud en ataque.

Manchester City v Chelsea - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

La posible alineación del Manchester City vs Brighton

POR: Gianluigi Donnarumma - El guardameta italiano debe ser un factor diferencial. Tras los recientes empates, su seguridad será vital ante un Brighton que no teme atacar.

LD: Rico Lewis - La joya de la cantera. Su polivalencia le permite ocupar el lateral derecho, aportando dinamismo y capacidad para interiorizar el juego en el medio campo.

DFC: Abdukodir Khusanov - La solución de urgencia. Ante las bajas de Dias y Stones, el joven defensor uzbeko tendrá la enorme responsabilidad de liderar la zaga central.

DFC: Nathan Aké - El veterano de la defensa. Regresa al once obligado por la lesión de Gvardiol; su experiencia será clave para guiar a sus compañeros en una línea defensiva inédita.

LI: Nico O'Reilly - La apuesta arriesgada. Guardiola confía en el canterano para cubrir el flanco izquierdo, una prueba de fuego ante extremos peligrosos como Minteh o Gruda.

Manchester City v Chelsea - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

MCD: Rodri - El pilar insustituible. Sin sus socios habituales en defensa y mediocampo, Rodri deberá multiplicar esfuerzos para recuperar y distribuir el balón.

MC: Tijjani Reijnders - El goleador reciente. Viene de marcar ante el Chelsea y su llegada desde segunda línea es una de las armas más peligrosas del City actualmente.

MCO: Phil Foden - El motor ofensivo. Necesita dar un paso adelante para conectar con Haaland y generar ocasiones de gol ante la ausencia de otros creadores.

ED: Rayan Cherki - Talento creativo. Ubicado en zonas interiores o volcado a banda, buscará asociarse en corto para romper la presión del Brighton.

EI: Jérémy Doku - Desborde puro. Su velocidad y regate serán fundamentales para estirar a la defensa del Brighton y generar espacios por fuera.

DC: Erling Haaland - Buscando romper la sequía. El noruego quiere evitar encadenar cuatro titularidades en liga sin marcar por primera vez en su carrera; el Etihad espera su gol.

Manchester City v Chelsea - Premier League | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

Así se vería la formación del Manchester City (4-1-4-1)

Portero : Gianluigi Donnarumma

: Gianluigi Donnarumma Defensas : Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké, Nico O'Reilly

: Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké, Nico O'Reilly Medios : Rodri, Tijjani Reijnders

: Rodri, Tijjani Reijnders Delanteros: Rayan Cherki, Phil Foden, Jérémy Doku, Erling Haaland

Así se vería la formación del Brighton (4-2-3-1)

Fabian Hürzeler premia el rendimiento reciente manteniendo al joven Kostoulas en punta, dejando al veterano Danny Welbeck (quien nunca ha marcado en el Etihad en 9 visitas) en el banquillo.

Portero : Bart Verbruggen

: Bart Verbruggen Defensas : Joël Veltman, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke, Ferdi Kadioglu

: Joël Veltman, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke, Ferdi Kadioglu Mediocampistas : Diego Gómez, Yasin Ayari

: Diego Gómez, Yasin Ayari Medios ofensivos : Brajan Gruda, Georginio Rutter, Kaoru Mitoma

: Brajan Gruda, Georginio Rutter, Kaoru Mitoma Delantero: Charalampos Kostoulas

Un partido crucial para el City, que debe ganar con una defensa "parcheada" para no perder el tren del título ante un Brighton atrevido y renovado.

