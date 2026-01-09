La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Exeter City

Este sábado 10 de enero, el Manchester City tiene una importante cita en el Etihad Stadium, pues encarará la Tercera Ronda de la FA Cup, lo que será el inicio de su participación en dicho certamen, ya que hasta ahora les tocó unirse a los conjuntos de la EFL Championship y la Premier League.



Su rival es el Exeter City, de la EFL One, es decir, la Tercera División de Inglaterra. Los denominados Griegos llegaron a esta instancia tras haber goleado 4-0 al Wycombe Wanderers, con un doblete del escocés Jack Aitchison, más anotaciones de Akeel Higgins y Jayden Wareham. Se tratará de un duelo inédito, ya que los Citizens jamás han chocado contra ellos en un choque oficial.



Si bien los del español Pep Guardiola parten como grandes favoritos, el estratega tiene ciertas preocupaciones porque hay una gran cantidad de lesionados: el portugués Rúben Dias, los croatas Josko Gvardiol y Mateo Kovacic, el brasileño Savinho Oliveira, el noruego Oscar Bobb, John Stones y Kalvin Philips. A eso se suman las ausencias del egipcio Omar Marmoush y el argelino Rayan Aït-Nouri a causa de la Copa Africana de Naciones, así que no hay muchas posibilidades de hacer rotaciones a pesar de tener otros torneos en carpeta.



Ante esto y teniendo en mente que realmente quiere ganar la FA Cup, es un hecho que el Manchester City saldrá con gran parte de sus estrellas para buscar la victoria.

Listos para el debut por FA Cup 🏆 pic.twitter.com/kZm5pZyAOa — Manchester City (@ManCityES) January 8, 2026

Aquí está la posible alineación de los Citizens para el cotejo:

La posible alineación del Manchester City vs Exeter

Portero: Gianluigi Donnarumma – El guardameta italiano es una garantía bajo los tres postes, por lo que podríamos verlo en acción, a pesar que hay otros arqueros confiables en la plantilla como James Trafford y el alemán Stefan Ortega.

Defensa: Abdukodir Khusanov – Tal como en el juego de media semana frente al Brighton & Hove Albion, el uzbeko sería titular, sobre todo por las lamentables bajas ya mencionadas. A través de su velocidad y físico buscará ponerle un alto a los ataques rivales.

Defensa: Max Alleyne – Debido a la situación complicada que vive el equipo con el tema de las lesiones se cortó la cesión del zaguero con el Watford y está recibiendo la oportunidad del cuerpo técnico para cargar con la responsabilidad.

Max Alleyne y Rodri Hernández | Molly Darlington/Copa/GettyImages

Lateral izquierdo: Nathan Aké – El neerlandés ha sido clave en muchas de las tantas alegrías del club, por lo que se espera un buen accionar de su parte desde el carril izquierdo, generando peligro a la hora de sumarse al ataque.

Lateral derecho: Matheus Nunes – Ha sido partícipe de casi todos los cotejos de la liga, donde ya puso cuatro asistencias y un tanto, sin embargo, entre semana tuvo un bajo nivel al no ser lo suficientemente rápido para frenar al rival.

Pivote: Rodri Hernández – Durante la semana, el español vino desde el banquillo para sumar minutos, pero es posible que el cuerpo técnico le brinde la oportunidad de aparecer de inicio por encima de su compatriota Nico González.

Mediocentro: Rayan Cherki – En el juego entre semana, Phil Foden recibió una calificación reprobatoria porque no influyó mucho en el centro del campo, así que el francés, quien lo reveló, tendría su chance de estar en el inicio del duelo.

Mediocentro: Tijjani Reijnders – Ciertamente también dejó cosas que desear frente a las Gaviotas, pero está llamado a ser uno de los jugadores a seguir en este encuentro. El neerlandés aporta creatividad y llegada desde el mediocampo.

Extremo izquierdo: Jérémy Doku – Otro de los hombres clave para buscar el pase a la siguiente ronda, después de haber estado un buen tiempo fuera de acción. Desde que volvió de su lesión ha brindado explosividad por el costado izquierdo.

Extremo derecho: Bernardo Silva – El creativo capitán portugués jugó los 90 minutos entre semana, pero eso no será impedimento para que esté disponible y listo para jugárselas todas, no por nada es considerado uno de los mejores jugadores de la Premier League.

Delantero: Erling Halland – El rumbo del duelo dependerá mucho de lo que haga el noruego, que hasta ahora ha sido decisivo en la presente temporada. Con 20 goles en 21 duelos de la liga, posiblemente lo veamos anotar una vez más.

Erling Haaland | James Gill - Danehouse/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Manchester City (4-1-4-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Nathan Aké, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Matheus Nunes

Mediocampistas: Rodri Hernández, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders

Delanteros: Jéremy Doku, Bernardo Silva, Erling Haaland

La posible alineación del Exeter City (4-4-1-1)

Jack Aitchison | Harry McGuire - Camerasport/GettyImages

Portero: Joseph Whitworth

Defensas: Pierce Sweeney, Jack Fitzwater, Johnly Levi Yfeko, Jack McMillan

Mediocampistas: Ethan Brierley, Jake Doyle-Hayes, Akeel Higgins, Ilmari Niskanen

Delanteros: Jack Aitchison, Jayden Wareham

