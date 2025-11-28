La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Leeds United

La Premier League 2025/26 no da tregua y presenta una jornada vibrante y con cierto misterio por el momento del cuadro loca. Para la Fecha 13, el Manchester City recibe al Leeds United en el Etihad.

El equipo de Pep Guardiola llega con la obligación de sumar de a tres para no perderle la pista al Arsenal en la lucha por el título.

Los Sky Blues se han mantenido en la parte alta de la tabla gracias a su profundidad de plantilla. Por su parte, el Leeds afronta una de las visitas más complicadas de la temporada con la urgencia de sumar puntos que le permitan respirar en la zona baja de la clasificación.

Newcastle United v Manchester City - Premier League | George Wood/GettyImages

La posible alineación del Manchester City vs Leeds United

POR: Gianluigi Donnarumma - El guardameta italiano es indiscutible. Su seguridad bajo los tres palos y su capacidad para iniciar el juego son vitales para el estilo de posesión del City.

LD: Matheus Nunes - Guardiola sigue innovando con el portugués en la banda derecha. Su conducción y capacidad para interiorizarse le permiten al equipo tener superioridad numérica en el mediocampo.

DFC: John Stones - El líder de la salida de balón. Su rol híbrido entre central y mediocampista es el eje sobre el que gira la estructura táctica del equipo en ataque.

DFC: Josko Gvardiol - Solidez y potencia. El croata es fundamental para defender a campo abierto y corregir las espaldas de sus compañeros gracias a su velocidad.

LI: Nico O'Reilly - La gran apuesta de la cantera. Ocupando el carril izquierdo, aporta frescura y una buena lectura para asociarse con los mediocampistas ofensivos.

Newcastle United v Manchester City - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

MCD: Nico González - El equilibrio necesario. El centrocampista español se encarga de las coberturas y de mantener el orden defensivo mientras el resto del equipo se vuelca al ataque. Poco a poco se ha ganado la confianza de Guardiola y esta temporada ha jugado 18 partidos.

MD: Savinho - Desborde puro. Partiendo desde la banda, el brasileño buscará el uno contra uno constante para romper el bloque defensivo del Leeds.

MCO: Tijjani Reijnders - Dinamismo y llegada. El neerlandés tiene la tarea de conectar líneas y pisar el área para aprovechar los espacios que genera Haaland.

MCO: Phil Foden - El talento diferencial. Jugando por dentro, su visión de juego y disparo de media distancia son las principales armas para abrir defensas cerradas.

MI: Jeremy Doku - Vértigo y velocidad. Su explosividad por la banda izquierda obligará al Leeds a mantener a sus defensores muy replegados.

DC: Erling Haaland - El goleador de la liga. Su presencia física y su instinto asesino dentro del área son la mayor garantía de gol para los Citizens. Suma 14 goles en Premier, 19 entre todas las competiciones.

Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Así se vería la formación del Manchester City (4-1-4-1)

Portero : Gianluigi Donnarumma

: Gianluigi Donnarumma Defensas : Matheus Nunes, John Stones, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly

: Matheus Nunes, John Stones, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly Mediocentro : Nico González

: Nico González Mediocampistas Ofensivos : Savinho, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jeremy Doku

: Savinho, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jeremy Doku Delantero: Erling Haaland

Así se vería la formación del Leeds United (4-3-3)

El Leeds intentará plantear un partido físico, cerrando espacios por dentro y buscando la velocidad de sus delanteros para sorprender al contragolpe.

Portero : Lucas Perri

: Lucas Perri Defensas : Jayden Bogle, Joe Rodon, Pascal Struijk, Gabriel Gudmundsson

: Jayden Bogle, Joe Rodon, Pascal Struijk, Gabriel Gudmundsson Mediocampistas : Sean Longstaff, Ethan Ampadu, Anton Stach

: Sean Longstaff, Ethan Ampadu, Anton Stach Delanteros: Brenden Aaronson, Lukas Nmecha, Noah Okafor

El City es amplio favorito en casa, pero el desgaste de la seguidilla de partidos podría ser un factor que el Leeds intente aprovechar.

