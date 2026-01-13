La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Newcastle

Después de pasarle por encima al Exeter en la pasada ronda de la FA Cup con un marcador de diez goles por uno, al Manchester City le toca enfrentar a otro sinodal en un torneo importante como lo es la Carabao Cup y este es el Newcastle, uno de los equipos revelación de esta temporada 2025/26 del balompié de Inglaterra.

Los dirigidos por Pep Guardiola dejaron en el camino al Brentford en la pasada fecha de este certamen también llamado Copa de la Liga, los derrotaron dos goles por cero. Por su parte las Urracas ganaron 2-1 en St. James Park al Fulham gracias a un tanto de último minuto de Lewis Miley.

Se viene la ida de la semifinal 🏆 pic.twitter.com/nTcIxSQeDe — Manchester City (@ManCityES) January 11, 2026

POR: James Trafford - En los encuentros que ha disputado el City que no se necesita tanta experiencia, se le han dado minutos a este juvenil proveniente del Burnley. Estuvo presente en la goleada de 10-1 sobre el Exeter y no tuvo un mal desempeño.

LD: Rico Lewis - En la FA Cup dio un partido de ensueño, se podría decir que fue el mejor hombre sobre el campo. Marcó dos goles y dio una asistencia más, situación por la que se fue vanagloriado del Etihad y podría ver actividad.

DFC: Abdukodir Khusanov - No ha sido pieza inamovible para Pep Guardiola pero este podría ser su cuarto partido al hilo viendo minutos. En FA Cup ha sido titular y también en la Copa de la Liga.

DFC: Max Alleyne - Este chico de apenas 20 años solo tiene un partido disputado en Premier League que fue justo el 7 de enero contra el Brighton y uno más en FA Cup contra el Exeter, así que para darle continuidad a su proceso lo podríamos ver de arranque.

LI: Nathan Ake - Para meterle experiencia a una zaga que podría parecer endeble, llega el neerlandés, quien es uno de los consentidos de la casa y ha jugado todas las competencias en las que participan los Ciudadanos.

MCD: Rodri - Para acompañar en esa zona defensiva podría aparecer el español desde el fondo o metiéndose como un central más. Ya es difícil que complete un partido, pero contra el Newcastle podría hacerlo.

MD: Ryan McAidoo - Este joven llegó proveniente de la Sub18 y ya ha salido al banquillo en tres ocasiones, sumado a que ya vio actividad contra el Exeter también en la pasada ronda de FA Cup. Las Urracas no son un sinodal sencillo, pero valdría la pena verlo.

MC: Rayan Cherki - Aquí es donde ya la experiencia y el trajín se comienzan a notar, ya que el francés es figura con 16 juegos disputados de PL, además de haberse destacada también contra el Exeter con dos asistencias.

MC: Tijjani Reijnders - Otro que podría entrar para darle seguridad a Guardiola es este mediocampista de 27 años, quien suma 20 juegos de la máxima categoría, además de casi 10 entre Champions League, EFL y FA Cup.

MI: Antoine Semenyo - El ghanés es uno de los hombres más atrevidos del equipo azul y por consiguiente sería una buena arma para derrotar a una defensa que en sus últimos tres juegos se ha llevado seis goles a la canasta.

DC: Erling Haaland - Este hombre no se cansa, no chista y siempre hace su trabajo a la perfección. Es figura y pieza clave en cualquier competición en la que el City participe. Estará y apoyará a que su equipo se instale en la siguiente ronda.

Manchester City vs Exeter City - Emirates FA Cup Third Round | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

Así se vería la formación del Manchester City (4-5-1)

Portero: James Trafford

Defensas: Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Nathan Ake

Centrocampistas: Rodri, Ryan McAidoo, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Antoine Semenyo

Delanteros: Erling Haaland

Así se vería la formación del Newcastle (4-4-2)

Portero: Aaron Ramsdale

Defensas: Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Valentino Livramento

Centrocampistas: Joseph Willock, Sandro Tonali, Jacob Ramsey, Harvey Barnes

Delanteros: Nick Woltemade, Yoane Wissa

