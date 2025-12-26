La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Nottingham Forest

Este sábado 27 de diciembre se llevará a cabo la Jornada 18 de la Premier League desde el City Ground entre el Nottingham Forest y el Manchester City.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Sky Blues para este compromiso programado a las 07:30 horas (Estados Unidos), 06:30 horas (México) y 13:30 horas (España).

La posible alineación de Manchester City vs Nottingham Forest para la Jornada 18 de la Premier League

POR: Gianluigi Donnarumma - El italiano de 26 años destaca por su imponente estatura, reflejos felinos y liderazgo en la portería. Lleva 7 porterías invictas en esta Premier.

LD: Matheus Nunes - El portugués versátil de 27 años, adaptado al lateral derecho, conocido por su polivalencia, velocidad en las bandas y capacidad para recuperar balones, aportando equilibrio entre defensa y ataque.

DFC: Rúben Dias - El portugués de 28 años, pilar defensivo y capitán, con una lectura impecable del juego, fuerza en el duelo aéreo y liderazgo.

Joško Gvardiol vs Rúben Dias, Manchester City - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

DFC: Joško Gvardiol - El croata de 23 años, ha tenido una gran progresión, sólido en la marca y excelente en la construcción desde atrás, consolidado como uno de los mejores defensores jóvenes del mundo.

LI: Nico O'Reilly - El inglés de 20 años, canterano del City, versátil como lateral o mediocampista, con dinamismo, regate y visión.

MD: Bernardo Silva - El portugués es unos de los hombres de confianza de Pep Guardiola en el mediocampo, desborde y velocidad por el sector derecho.

MC: Nicolás González - El español de 23 años es especialista en la contención, con gran físico, distribución precisa y llegada al gol desde segunda línea.

MI: Tijjani Reijnders - El neerlandés de 26 años es elegante con el balón, visionario en pases. Ha tenido minutos en todos los partidos excepto dos: el encuentro de Premier frente al Liverpool en el que no jugó, y en la EFL Cuo frente al Swansea que no fue convocado.

MCO: Rayan Cherki - En junio de 2025, fue transferido al Manchester City de Pep Guardiola y ha recibido elogios por su creatividad, regate y visión de juego. Guardiola lo ha descrito como "especial" y "único".

MCO: Phil Foden - El inglés de 25 años, joya de la cantera, creativo y letal en el último tercio, con regate, visión y olfato goleador; indispensable en el esquema de Guardiola.

DC: Erling Haaland - El noruego de 25 años, máquina de goles con instinto depredador, potencia física y definición quirúrgica; el referente ofensivo del City. Es el máximo goleador de su equipo y de la Premier con 19 tantos.

Haaland busca seguir marcando goles para aumentar su récord de goles en Premier League | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

Así se vería la formación de Manchester City (4-1-4-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma.

Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly.

Centrocampistas: Bernardo Silva, Nicolás González, Tijjani Reijnders; Rayan Cherki, Phil Foden.

Delanteros: Erling Haaland.

Así se vería la formación de Nottingham (4-2-3-1)

Portero: Matz Sels.

Defensas: Nicolo Savona, Nikola Mielkovic, Murillo, Neco Williams.

Centrocampistas: Elliot Anderson, Douglas Luiz; Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi.

Delanteros: Igor Jesus.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE