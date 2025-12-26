Sports Illustrated Fútbol

La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Nottingham Forest

Los citizens compiten por el liderato de la Premier League en la Jornada 18
Benjamín Guerra|
La posible alineación de Manchester City vs Nottingham
La posible alineación de Manchester City vs Nottingham | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Este sábado 27 de diciembre se llevará a cabo la Jornada 18 de la Premier League desde el City Ground entre el Nottingham Forest y el Manchester City.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Sky Blues para este compromiso programado a las 07:30 horas (Estados Unidos), 06:30 horas (México) y 13:30 horas (España).

La posible alineación de Manchester City vs Nottingham Forest para la Jornada 18 de la Premier League

POR: Gianluigi Donnarumma - El italiano de 26 años destaca por su imponente estatura, reflejos felinos y liderazgo en la portería. Lleva 7 porterías invictas en esta Premier.

LD: Matheus Nunes - El portugués versátil de 27 años, adaptado al lateral derecho, conocido por su polivalencia, velocidad en las bandas y capacidad para recuperar balones, aportando equilibrio entre defensa y ataque.

DFC: Rúben Dias - El portugués de 28 años, pilar defensivo y capitán, con una lectura impecable del juego, fuerza en el duelo aéreo y liderazgo.

Joško Gvardiol, Rúben Dias
Joško Gvardiol vs Rúben Dias, Manchester City - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

DFC: Joško Gvardiol - El croata de 23 años, ha tenido una gran progresión, sólido en la marca y excelente en la construcción desde atrás, consolidado como uno de los mejores defensores jóvenes del mundo.

LI: Nico O'Reilly - El inglés de 20 años, canterano del City, versátil como lateral o mediocampista, con dinamismo, regate y visión.

MD: Bernardo Silva - El portugués es unos de los hombres de confianza de Pep Guardiola en el mediocampo, desborde y velocidad por el sector derecho.

MC: Nicolás González - El español de 23 años es especialista en la contención, con gran físico, distribución precisa y llegada al gol desde segunda línea.

MI: Tijjani Reijnders - El neerlandés de 26 años es elegante con el balón, visionario en pases. Ha tenido minutos en todos los partidos excepto dos: el encuentro de Premier frente al Liverpool en el que no jugó, y en la EFL Cuo frente al Swansea que no fue convocado.

MCO: Rayan Cherki - En junio de 2025, fue transferido al Manchester City de Pep Guardiola y ha recibido elogios por su creatividad, regate y visión de juego. Guardiola lo ha descrito como "especial" y "único".

MCO: Phil Foden - El inglés de 25 años, joya de la cantera, creativo y letal en el último tercio, con regate, visión y olfato goleador; indispensable en el esquema de Guardiola.

DC: Erling Haaland - El noruego de 25 años, máquina de goles con instinto depredador, potencia física y definición quirúrgica; el referente ofensivo del City. Es el máximo goleador de su equipo y de la Premier con 19 tantos.

Erling Haaland
Haaland busca seguir marcando goles para aumentar su récord de goles en Premier League | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

Así se vería la formación de Manchester City (4-1-4-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma.

Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly.

Centrocampistas: Bernardo Silva, Nicolás González, Tijjani Reijnders; Rayan Cherki, Phil Foden.

Delanteros: Erling Haaland.

Así se vería la formación de Nottingham (4-2-3-1)

Portero: Matz Sels.

Defensas: Nicolo Savona, Nikola Mielkovic, Murillo, Neco Williams.

Centrocampistas: Elliot Anderson, Douglas Luiz; Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi.

Delanteros: Igor Jesus.

Home/Futbol