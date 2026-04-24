La posible alineación titular del Manchester City para enfrentar al Southampton

En medio de la pelea por el título de la Premier League con el Arsenal, el Manchester City también sigue en carrera en la FA Cup, trofeo que busca recuperar luego de la sorpresiva derrota en la final de 2025 frente al Crystal Palace. Este sábado jugará las semifinales contra el Southampton, equipo de la segunda división que dio el golpe al eliminar a uno de los candidatos, justamente los Gunners.

La posible alineación del Manchester City

Burnley v Manchester City - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

POR: Gianluigi Donnarumma - El campeón de la Champions con el PSG tiene muchas fallas puntuales en la salida que equipara con atajadas determinantes en los mano a mano. En la Premier suma 30 partidos, y 13 vallas invictas.

LD: Marc Guéhi - En salida se anima a buscar cambios largos y en campo propio corta avances antes de que se transformen en situaciones de gol. Logra mantener la calma en situaciones límites y no deja que el momento lo sobrepase.

DFC: John Stones - Se suelta desde el fondo con pelota dominada y pisa campo rival para generar superioridad. También aparece como opción en zona de remate cuando la jugada se instala cerca del área. Podría volver a la titularidad en este duelo de semifinales.

DFC: Nathan Aké - Otro que podría volver a ser titular. Es un central sólido en el juego aéreo y fiable en los duelos individuales que le aporta orden al equipo.

LI: Rayan Aït-Nouri - Defensor cumplidor que no se complica para cortar avances por su sector. También se proyecta y aparece dentro del área para atacar.

MC: Rodri - Si Pep es el director, entonces el ganador del Balon de Oro en 2024 es el guionista de la actuación del equipo. Participa en la gestación de jugadas desde el inicio y también se anima a adelantarse y pisar campo rival.

MC: Bernardo Silva - Al City le va a doler la inminente salida del portugués al final de la temporada. El mediocampista recorre toda la cancha y está donde se lo necesita en cada jugada.

MP: Phil Foden - A pesar de su intermitencia como titular durante la temporada, responde cuando le toca entrar y aporta soluciones en tres cuartos de cancha.

MP: Rayan Cherki - Desequilibra a todos los rivales y genera ocasiones de gol en pocos toques. Tiene magia en los pies y lo demostro en los últimos partidos.

MP: Jérémy Doku - Encarador, genera ventajas desde conducción. Inició la jugada del gol al Burnley con una acción individual desde mitad de cancha que dejó a Erling Haaland mano a mano.

DC: Erling Haaland - Demuestra partido a partido por qué está entre los mejores delanteros del mundo. Marcó el miércoles y ya suma 24 goles en 31 titularidades en la Premier.

Así se vería la formación del Manchester City (4-2-3-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Marc Guehi, John Stones, Nathan Aké, Rayan Aït-Nouri

Mediocampistas: Rodri, Bernardo Silva

Mediapuntas: Phil Foden, Rayan Cherki, Jeremy Doku

Delantero: Erling Haaland

Así se vería la formación del Southampton (4-2-3-1)

Cameron Archer, Southampton | Matt Watson/GettyImages

Portero: Daniel Peretz

Defensas: Taylor Harwood-Bellis, Jack Stephens, James Bree, Ryan Manning

Mediocampistas: Shea Charles, Flynn Downes

Mediapuntas: Finn Azaz, Caspar Jander, Ryan Manning

Delanteros: Cyle Larin, Cameron Archer

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