La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Sunderland

La Premier League no se detiene y la Jornada 15 nos regala un choque vibrante en el Etihad. El Manchester City, sublíder de la competición con 28 puntos y una racha goleadora impresionante, recibe al sorprendente Sunderland, que se aferra a la zona europea.

El equipo de Pep Guardiola llega en estado de gracia tras protagonizar un espectacular 4-5 ante el Fulham en Londres, sumando su segunda victoria consecutiva en liga.

Por su parte, los Black Cats de Régis Le Bris llegan tras una semana exigente donde enfrentaron al Liverpool, buscando demostrar que su sexto lugar en la tabla no es casualidad y que pueden competir de tú a tú contra los gigantes del Big Six.

Fulham v Manchester City - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

La posible alineación del Manchester City vs Sunderland

POR: Gianluigi Donnarumma - El arquero italiano es indiscutible. A pesar de los goles encajados en el último partido loco ante Fulham, su jerarquía es vital para sostener al equipo cuando se vuelca al ataque.

LD: Matheus Nunes - Guardiola mantiene su apuesta táctica. El portugués, partiendo desde el lateral, se convierte en un mediocampista más, generando superioridad numérica y conducción desde atrás.

DFC: Rúben Dias - El líder de la defensa. Su contundencia y voz de mando son necesarias para organizar una línea que ha sufrido en las transiciones rápidas recientes.

DFC: Joško Gvardiol - El croata aporta salida limpia y solidez. Su capacidad para anticipar y jugar en campo contrario es clave para mantener la presión alta del City.

LI: Nico O'Reilly - El joven canterano sigue respondiendo a la confianza de Pep. Su energía y capacidad para asociarse por dentro permiten que el extremo izquierdo tenga toda la banda.

Manchester City v Liverpool - Premier League | Visionhaus/GettyImages

MCD: Nico González - El ancla del mediocampo. Su trabajo de recuperación y equilibrio será fundamental para frenar los contragolpes del Sunderland.

MC: Bernardo Silva - El cerebro del equipo. Su omnipresencia, control de balón y visión de juego marcan el ritmo de los Citizens en cada partido.

MC: Tijjani Reijnders - El neerlandés entra en el once para aportar dinamismo y recorrido. Su capacidad para romper líneas con conducción y su llegada al área rival desde segunda línea serán un factor sorpresa vital.

ED: Jérémy Doku - El extremo belga es una pesadilla para las defensas. Su velocidad y desborde por la banda serán la llave para abrir el bloque defensivo del Sunderland.

DC: Erling Haaland - El 'Androide' noruego. Tras un partido de muchos goles, su voracidad está intacta y buscará seguir aumentando sus cifras ante su afición.

EI: Phil Foden - Jugando con libertad desde la izquierda o cayendo al centro, su disparo de media distancia y llegada al área son letales.

Fulham v Manchester City - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Así se vería la formación del Manchester City (4-3-3)

Portero : Gianluigi Donnarumma

: Gianluigi Donnarumma Defensas : Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly

: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly Mediocampistas : Bernardo Silva, Nico González, Tijjani Reijnders

: Bernardo Silva, Nico González, Tijjani Reijnders Delanteros: Jérémy Doku, Erling Haaland, Phil Foden

Así se vería la formación del Sunderland (4-5-1)

El equipo visitante, consciente del poderío rival, podría poblar el mediocampo para cerrar espacios y buscar la velocidad de Isidor en largo.

Portero : Rome-Jayden Roefs

: Rome-Jayden Roefs Defensas : Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Omar Alderete, Reinildo Mandava

: Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Omar Alderete, Reinildo Mandava Mediocampistas : Bertrand Traoré, Noah Sadiki, Granit Xhaka, Enzo Le Fée, Chemsdine Talbi

: Bertrand Traoré, Noah Sadiki, Granit Xhaka, Enzo Le Fée, Chemsdine Talbi Delantero: Wilson Isidor

Se espera un partido con goles en el Etihad, donde el City buscará imponer su ley ante un Sunderland que no tiene nada que perder.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE