La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Swansea
Este miércoles 29 de octubre, el Manchester City jugará ante el Swansea en Gales por cuarta ronda de la EFL Cup, que se juega a partido único.
A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Sky Blues para este compromiso programado a las 15:45 del Este de Estados Unidos, 13:45 horas del centro de México y 20:45 horas de España.
La posible alineación de Manchester City vs Swansea por la EFL Cup
POR: Gianluigi Donnarumma - El italiano de 26 años destaca por su imponente estatura, reflejos felinos y liderazgo en la portería.
LD: Matheus Nunes - El portugués versátil de 27 años, adaptado al lateral derecho, conocido por su polivalencia, velocidad en las bandas y capacidad para recuperar balones, aportando equilibrio entre defensa y ataque.
DFC: Rúben Dias - El portugués de 28 años, pilar defensivo y capitán, con una lectura impecable del juego, fuerza en el duelo aéreo y liderazgo.
DFC: Joško Gvardiol - El croata de 23 años, ha tenido una gran progresión, sólido en la marca y excelente en la construcción desde atrás, consolidado como uno de los mejores defensores jóvenes del mundo.
LI: Nico O'Reilly - El inglés de 20 años, canterano del City, versátil como lateral o mediocampista, con dinamismo, regate y visión.
MCD: Nicolás González - El español de 23 años es especialista en la contención, con gran físico, distribución precisa y llegada al gol desde segunda línea.
ED: Savinho - El brasileño de 21 años es explosivo regateador con velocidad endiablada, asistencias letales y goles decisivos, uno de los talentos más prometedores del City.
MCO: Tijjani Reijnders - El neerlandés de 26 años es elegante con el balón, visionario en pases.
MCO: Phil Foden - El inglés de 25 años, joya de la cantera, creativo y letal en el último tercio, con regate, visión y olfato goleador; indispensable en el esquema de Guardiola.
EI: Oscar Bobb - El noruego de 22 años, canterano con raíces marroquíes, hábil y veloz, experto en desbordes por banda y centros precisos, emergiendo como alternativa de lujo en ataque.
DC: Erling Haaland - El noruego de 25 años, máquina de goles con instinto depredador, potencia física y definición quirúrgica; el referente ofensivo del City.
Así se vería la formación de Manchester City (4-1-4-1)
Portero: Gianluigi Donnarumma.
Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly.
Centrocampistas: Nicolás González; Savinho, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Oscar Bobb.
Delanteros: Erling Haaland.
Así se vería la formación del Swansea (4-5-1)
Portero: Vigouroux
Defensas: Key, Cabango, Burgess, Tymon
Mediocampistas: Stamenic; Martins, Cullen, Gaibraith, Eom Ji-sung
Delantero: Vipotnik
