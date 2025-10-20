La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al Villarreal

El próximo martes 21 de octubre, en la cancha del Estadi de la Ceràmica, en la ciudad de Villarreal, España, el submarino amarillo recibirá la visita del Manchester City, para el partido correspondiente a la jornada número tres por la UEFA Champions League.

A través de este artículo, compartiremos con ustedes cuál es el once titular que enviaría a la cancha Pep Guardiola para seguir sumando unidades en la competencia europea.

POR: Gianluigi Donnarumma – El arquero italiano transmite seguridad desde el fondo. Su envergadura y reflejos lo convierten en un muro difícil de superar en momentos clave del partido.

LD: Nico O'Reilly – Lateral de perfil moderno, combina solidez en la marca con criterio ofensivo. Sabe cuándo subir, cuándo mantener la posición y siempre toma decisiones inteligentes.

DFC: Joško Gvardiol – Central zurdo con gran capacidad técnica. Tiene buen primer pase, velocidad para cubrir espacios amplios y una excelente interpretación del juego desde el fondo.

DFC: Rúben Dias – Referente en la última línea. Firme en los duelos, ordenado tácticamente y con una voz que se impone para coordinar a todo el bloque defensivo.

LI: Matheus Nunes – Jugador de recorrido largo, potente en el ida y vuelta. Siempre disponible en banda, aporta profundidad y presencia constante en los metros finales.

MCD: Nico González – Centrocampista equilibrado, con gran lectura para recuperar balones y distribuirlos con precisión. Aporta estructura y serenidad en la base del equipo.

ED: Jérémy Doku – El desborde es su especialidad. Atacante eléctrico, con capacidad para dejar rivales atrás en espacios cortos y generar desequilibrios en cada jugada individual.

MCI: Phil Foden – Interior creativo con influencia total en campo rival. Brilla por su visión, su cambio de ritmo y la facilidad que tiene para asociarse y pisar el área.

MCI: Tijjani Reijnders – Centrocampista dinámico, con mucho despliegue y calidad técnica. Su intensidad en la presión y su movilidad lo hacen indispensable en el ritmo del equipo.

EI: Savinho – Extremo ágil y encarador, especialista en salir desde banda hacia dentro. Su regate corto, control ajustado y explosividad lo convierten en un dolor de cabeza para cualquier defensa.

DC: Erling Haaland – Delantero con instinto goleador puro. Fuerte, rápido y letal en el área, combina presencia física con una capacidad de definición que marca la diferencia.

Así se vería la alineación titular del Manchester City (4-1-4-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Matheus Nunes

Centrocampista: Nico González

Volantes ofensivos: Jeremy Doku, Phil Foden, Tijjani Reijnders, Savinho

Delantero: Erling Haaland

El Villarreal, por su parte, seguramente optará por una alineación un tanto más conservadora, apegándose en todo momento a lo trabajado durante LaLiga.

Así se vería la formación del Villarreal (4-4-2)

Portero: Tenas

Defensas: Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga y Sergi Cardona

Mediocampistas: Buchanan, Santi Comesaña, Partey y Gueye

Atacantes: Tani Oluwaseyi y Alberto Moleiro

