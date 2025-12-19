La posible alineación titular del Manchester City para enfrentarse al West Ham United
La Jornada 17 de la Premier League presenta un choque de realidades opuestas en el Etihad Stadium. El Manchester City, que atraviesa un estado de forma formidable y viene de sellar su pase a semifinales de la Carabao Cup, recibe a un West Ham que lucha desesperadamente por la permanencia.
Los Citizens saben que no hay margen de error: con el Arsenal a solo dos puntos, la victoria es obligatoria para seguir aspirando a la cima. Además, la enfermería preocupa: Rodri sigue fuera por una lesión en el tendón de la corva y John Stones tampoco está disponible.
La posible alineación del Manchester City vs West Ham
POR: Gianluigi Donnarumma - El guardameta italiano aporta seguridad y jerarquía. En un partido donde el City dominará la posesión, su concentración será clave para evitar sorpresas en los contragolpes.
LD: Matheus Nunes - Guardiola mantiene la reconversión del portugués. Desde el lateral, actúa como un interior más, sumando efectivos al ataque y ofreciendo una salida de balón limpia.
DFC: Rúben Dias - El líder indiscutible de la zaga. Ante la baja de Stones, el portugués debe multiplicar su voz de mando para organizar la línea defensiva.
DFC: Joško Gvardiol - Solidez y técnica. El croata es fundamental para defender a campo abierto, permitiendo que el equipo presione muy arriba sin miedo a las espaldas.
LI: Nico O'Reilly - El joven talento de la academia sigue acumulando minutos de calidad. Su inclusión aporta frescura y una opción de pase seguro por el carril izquierdo.
MCD: Nicolás González - Ante la ausencia de Rodri, el argentino asume la responsabilidad del equilibrio. Su despliegue físico y capacidad de recuperación son vitales para sostener el sistema.
MC: Tijjani Reijnders - El neerlandés es el motor box-to-box. Su llegada al área y capacidad para romper líneas con conducción añaden verticalidad al juego de posesión.
MC: Bernardo Silva - El mago portugués. Manejará los tiempos del partido, buscando los espacios reducidos que deje la defensa cerrada del West Ham.
ED: Jérémy Doku - El rey del regate. Su misión será encarar una y otra vez para desordenar la línea de cinco defensores que plantean los visitantes.
EI: Rayan Cherki - Talento puro. Partiendo desde la banda o cerrándose hacia el medio, buscará asociarse con los mediocampistas y filtrar pases de gol.
DC: Erling Haaland - La bestia del gol. Buscará ampliar su cuenta personal ante un rival que históricamente se le da bien, aprovechando los centros de Doku y la visión de Silva.
Así se vería la formación del Manchester City (4-3-3)
- Portero: Gianluigi Donnarumma
- Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly
- Mediocampistas: Nicolás González, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva
- Delanteros: Jérémy Doku, Erling Haaland, Rayan Cherki
Así se vería la formación del West Ham (5-4-1)
El West Ham planteará un "autobús" defensivo con una línea de cinco atrás, intentando sobrevivir al asedio y buscando la velocidad de Summerville y Bowen a la contra.
- Portero: Alphonse Areola
- Defensas: Kyle Walker-Peters, Soungoutou Magassa, Konstantinos Mavropanos, Jean-Clair Todibo, Max Kilman
- Mediocampistas: Jarrod Bowen, Lucas Paquetá, Freddie Potts, Mateus Fernandes
- Delantero: Crysencio Summerville
El City busca arrollar para presionar al líder, mientras el West Ham espera un milagro defensivo en Mánchester.
MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.