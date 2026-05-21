La posible alineación titular de México para enfrentarse a Ghana

Este viernes 22 de mayo comienza la última actividad de preparación de la selección nacional de México rumbo al Mundial 2026, será el antepenúltimo juego amistoso ante su similar de Ghana a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 20:00 horas (México) desde el Estadio Cuauhtémoc.

El cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre tiene concentrado a una parte de sus seleccionados antes de dar la convocatoria final.

A continuación, te dejamos con la posible alineación del combinado azteca para enfrentar a la selección de Ghana tomando en cuenta las piezas que tiene a disposición actualmente.

La posible alineación de México vs Ghana

Raúl Rangel se perfila para ser el portero titular en el Mundial | Rodrigo Oropeza/GettyImages

PO: Raúl Rangel - Es prácticamente un hecho que el guardameta de Chivas será el elegido del 'Vasco' para ser el titular en la Copa del Mundo.

LD: Jorge Sánchez - A pesar de su inconsistencia en Grecia en el último semestre, es complicado que se quede fuera del Mundial ante el agrado del técnico por lo que podría ser uno de los que se catapultan a la titularidad.

DFC: Israel Reyes - Ante la ausencia de Johan Vásquez que aún no reporta con el tricolor, el jugador azulcrema podría tomar su lugar como central, aunque con el 'Vasco' ha sido usado como lateral derecho.

DFC: César Montes - Es uno de los jugadores que tienen su lugar fijo, es un inamovible de la central junto a Vásquez. Ya está a disposición tras terminar su temporada en Rusia.

LI: Jesús Gallardo - El lateral izquierdo de los Diablos Rojos es uno de los consentidos del técnico mexicano y es otro de los que prácticamente serán titulares en la Copa del Mundo.

MCD: Edson Álvarez - Después de una campaña complicada en donde le afectaron las lesiones y su etapa en Turquía con Fenerbahce no terminó nada bien. El capitán ya reportó a la concentración y estando en condiciones es posible que sea otro titular como pivote.

MC: Gilberto Mora - El juvenil mediocampista es la joya del fútbol mexicano, ha sido la sensación en el último año y una vez recuperado de sus lesiones se espera que pueda ser titular.

MC: Brian Gutiérrez - El jugador del Rebaño Sagrado es otro que ya está prácticamente en la lista final y tendrá mucha competencia por la titularidad.

ED: Roberto Alvarado - El 'Piojo' es uno de los hombres de confianza de Aguirre y de los jugadores infaltables a lo largo del proceso mundialista, por lo que seguramente es otro titular definido.

DC: Armando González - El máximo goleador mexicano de la Liga MX en el último año y una de las figuras del Rebaño Sagrado seguramente será titular en este juego y debería ser el primero después de Raúl Jiménez, tomando en cuenta el desempeño actual.

EI: Alexis Vega - No cabe duda de que si llega en un estado físico adecuado debería ser el titular indiscutible, sin embargo, las dudas a lo largo del año y el gran nivel de Julián Quiñones podrían quitarle el puesto.

Así se vería la formación de México (4-3-3)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Jesús Gallardo.

Centrocampistas: Edson Álvarez, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez.

Delanteros: Roberto Alvarado, Armando González, Alexis Vega.

Así se vería la formación del Ghana (5-4-1)

Portero: Benjamin Asare.

Defensas: Oscar Oppong, Dacosta Antwi, Razak Simpson, Terry Yegbe, Emmanuel Agyei.

Centrocampistas: Jesurun Rak-Sakyi, Salim Adams, Majeed Ashimeru, Joseph Opoku.

Delanteros: Jerry Afriyie.

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