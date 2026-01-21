La posible alineación titular de México para enfrentar a Panamá

La selección mexicana se medirá a la selección panameña camino al Mundial 2026 que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos el próximo verano.

El partido será este jueves 22 de enero a las 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México) y 03:00 horas (España) desde el Estadio Rommel Fernández en la Ciudad de Panamá.

A continuación, te compartimos la posible alineación que mande Javier Aguirre según la convocatoria con elementos de la Liga MX.

La posible alineación de México vs Panamá para el partido amistoso

PO: Raúl Rangel - Es el portero más destacado de la Liga MX en este momento. Destaca por su seguridad bajo los tres postes, reflejos impresionantes y, sobre todo, un juego de pies de élite.

LD: Richard Ledezma - Versátil (puede jugar como mediocampista o lateral), con experiencia europea (PSV). Es técnico, con buena proyección ofensiva y entendimiento táctico. Aporta salida limpia y polivalencia en el esquema de Milito.

DFC: Israel Reyes - El versátil defensa central puede jugar también como lateral derecho, es un elemento fuerte en duelos aéreos y con buena proyección ofensiva.

DFC: Víctor Guzmán - Joven zaguero muy valorado, con gran lectura, salida y solidez. Uno de los centrales más prometedores de México, con potencial top.

LI: Bryan González - Es explosivo en conducción (rompe líneas con arranque y velocidad), gran pasador en el último tercio y fuerte en duelos defensivos. Muy difícil de superar por su físico y proyección ofensiva.

MCD: Luis Romo - Líder y capitán del Rebaño, con habilidad técnica, visión, recuperación de balones y polivalencia (puede jugar de central). Es un todoterreno que organiza y aporta equilibrio.

MCD: Erik Lira - El "5" ideal para Aguirre: disciplinado, recuperador incansable, con buena salida y lectura. Es capitán en La Máquina y uno de las mejores contenciones de la liga.

MD: Brian Gutiérrez - Mexicoamericano talentoso, con visión, regate, cambio de ritmo y golpeo de media distancia. Creativo entre líneas, genera goles y asistencias; gran proyección ofensiva.

MCO: Gilberto Mora - El volante mixto es una muy joven promesa con visión, pase filtrado y llegada al área que se espera sea el futuro del mediocampo tricolor.

MI: Diego Lainez - Zurdo habilidoso, con gambeta, velocidad y desborde. Experiencia europea (Betis, Braga), ideal para romper defensas por banda.

DC: Armando González - La "Hormiga" es el goleador estrella: remates con ambas piernas, cabeza y balón parado. Campeón de goleo en Apertura 2025 (12 goles), oportunista y clave en el área. Espera repetir en este Clausura ya con dos goles en tres juegos.

Así se vería la formación de México (4-2-3-1)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Richard Ledezma, Israel Reyes, Víctor Guzmán, Bryan González.

Centrocampistas: Luis Romo, Erik Lira; Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Diego Lainez.

Delanteros: Armando González.

Así se vería la formación de Panamá (4-2-3-1)

Portero: Eddie Roberts.

Defensa: Javier Rivera, Richard Peralta, Omar Córdoba, Jorge Gutiérrez.

Centrocampistas: Jovanni Welch, Ricardo Phillips Jr; Kahiser Lenis, Ángel Caicedo, Gustavo Herrera.

Delantero: Kadir Barria.

