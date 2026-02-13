La posible alineación titular de Monterrey para enfrentarse a León

El Clausura 2026 no da respiro y los Rayados de Monterrey cambian el chip de Concachampions a Liga MX con la obligación de mejorar sensaciones y escalar posiciones.

Este domingo, el Estadio BBVA será el escenario donde La Pandilla reciba al Club León, un rival que históricamente sufre en la Sultana del Norte (solo dos victorias en 29 años). Ubicados en la novena posición con 7 puntos, los regios necesitan ganar para no perder de vista los puestos de liguilla directa.

El partido tiene un condimento especial en las áreas técnicas: Domènec Torrent no estará en el banquillo tras su expulsión ante América. Su auxiliar, Jordi Guerrero, tomará las riendas de un equipo que llega motivado tras avanzar en Concacaf, pero con la obligación de mejorar su consistencia en el torneo local.

Doménec Torrent está expulsado para el juego vs León | Leopoldo Smith/GettyImages

La posible alineación de Monterrey vs León

El delantero Uros Djurdjevic se perfila como titular indiscutible. En óptimas condiciones físicas, será la referencia de área, buscando capitalizar los centros de Ocampos, Canales y Óliver; mientras que los regresos de Víctor Guzmán y Salcedo podrían mover cosas en defensa.

POR: Luis Cárdenas – El 'Mochis' bajo palos. Cárdenas se mantiene como titular para Torrent. Su juego de pies será vital para iniciar los ataques desde atrás, una exigencia del estilo que prefiere el banquillo español.

LD: Ricardo Chávez – Profundidad por derecha. Su capacidad para llegar a línea de fondo y centrar es una de las armas principales. Tendrá que vigilar las subidas del lateral leonés.

DFC: Stefan Medina – El líder de la zaga. Aporta experiencia y polivalencia. Su lectura de juego será clave para anticipar los movimientos de los delanteros esmeraldas.

DFC: Daniel Aceves – Aunque ya regresaron Guzmán y Salcedo, Aceves se perfila para continuar en el once, aunque no extrañaría una sorpresa. Su velocidad le permitirá cubrir grandes espacios a la espalda de la defensa, aunque sufrirá en el juego aéreo.

LI: Gerardo Arteaga – El correcaminos. Por la izquierda, Arteaga es un extremo más. Su asociación con Ocampos puede destrozar la banda derecha de León.

Daniel Aceves es una de las dudas de Torrent al fondo del equipo | Leopoldo Smith/GettyImages

MCD: Fidel Ambriz – El motor joven. Con 'Corcho' a su lado, Ambriz tiene licencia para soltarse un poco más y pisar el área rival, aportando dinamismo y disparo de media distancia

MCD: Jorge Rodríguez – El 'Corcho'. El equilibrio total. Su presencia en el once titular aporta esa dosis de agresividad y distribución que el equipo necesita para no partirse. Es el guardaespaldas de Canales.

ED: Óliver Torres – El cerebro en la banda. Parte desde la derecha pero jugará hacia dentro. Su visión y control de balón dictarán el ritmo del partido, buscando asociarse en corto para desmontar la defensa leonesa.

MCO: Sergio Canales – El mago, obligado a tomar más riendas. Todo el fútbol ofensivo pasa por sus botas, pero no ha podido ser totalmente determinante como el año pasado. Jugando libre detrás del delantero, tiene la llave para abrir cualquier cerrojo defensivo con un pase filtrado o un disparo lejano.

EI: Lucas Ocampos – Potencia pura. Partiendo desde la izquierda, su físico y llegada al área son una amenaza constante. Buscará diagonales hacia el centro para rematar los centros pasados de Chávez.

DC: Uros Djurdjevic – El 'Djuka' del gol. La referencia. Su trabajo de espaldas y olfato goleador son la mayor esperanza de Rayados. Deberá estar fino para aprovechar las asistencias de un medio campo de lujo.

Monterrey v Xelaju MC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

Así se vería la formación de Monterrey (4-2-3-1)

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Daniel Aceves, Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Fidel Ambriz, Jorge Rodríguez

Volantes ofensivos: Óliver Torres, Sergio Canales, Lucas Ocampos

Delantero: Uros Djurdjevic

Así se vería la formación de León (4-3-3)

La Fiera buscará romper la maldición en el BBVA con un esquema valiente, intentando disputarle la posesión a Rayados.

Portero: Óscar García

Defensas: Bryan Colula, Stiven Barreiro, Sebastián Vegas, Salvador Reyes

Mediocampistas: Jordi Cortizo, José Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Juan Domínguez

Delanteros: Diber Cambindo, Rogelio Funes Mori

MÁS NOTICIAS SOBRE RAYADOS DE MONTERREY