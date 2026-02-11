Torrent afirma que Monterrey no está ni cerca de su plenitud deportiva

Domenec Torrent hizo un ejercicio de autocrítica tras el más reciente compromiso de Monterrey. El estratega catalán reconoció que su equipo aún está lejos de desarrollar el futbol que pretende. Aunque se mostró satisfecho con la actitud del plantel, aceptó que la identidad colectiva todavía no se consolida.

“Desgraciadamente lejos. Ellos me siguen y yo estoy muy feliz con ellos, pero con el potencial que tienen creo que lo podemos hacer mucho mejor. En los equipos que yo he estado como entrenador podían ganar o perder, pero eran muy reconocibles”, expresó el técnico, dejando claro que busca una versión más definida de Rayados.

Torrent también explicó que el proceso no es sencillo, sobre todo cuando se trabaja con una plantilla amplia y con distintas características. Para el entrenador, no basta con tener talento; es necesario encontrar la estructura adecuada que potencie a cada futbolista según sus cualidades específicas.

“A veces tienes muy buenos jugadores, pero no tienes especialistas para jugar de según qué manera. Pero yo como entrenador me tengo, tengo una plantilla excepcional. Está doblada en muchas posiciones, pero me tengo que adecuar yo un poco más a ellos, de sus características”, afirmó el español.

Sobre las constantes rotaciones que ha implementado en las últimas semanas, Torrent fue enfático en que no se trata de capricho táctico, sino de una necesidad física. El calendario apretado obliga a administrar cargas y prevenir lesiones en un plantel que compite en varios frentes.

“No, esto depende mucho del calendario. Si alguien de aquí ha jugado futbol, que levante la mano, muy bien, pues sabrás la dificultad que es jugar 4 partidos en 10 días”, explicó el técnico, subrayando la exigencia que implica sostener el rendimiento con tan poco tiempo de recuperación.

El estratega profundizó en los efectos físicos que deja esa acumulación de encuentros. “Pero jugar 4 partidos en 10 días y con viajes… hay un dato que no es subjetivo, que a 48 horas estás muy cansado, el tercer día no recuperas, la velocidad no es la misma”, detalló, defendiendo su política de ajustes constantes.

En ese contexto, Torrent entiende que Monterrey atraviesa una etapa de construcción. Reconoce que el futbol ideal aún no aparece con regularidad, pero insiste en que el margen de mejora es amplio. Su reto inmediato será encontrar el equilibrio entre identidad, resultados y gestión física.