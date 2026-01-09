La posible alineación titular del Monterrey para enfrentarse a Toluca

Este sábado 10 de enero se llevará a cabo la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León entre Club de Fútbol Monterrey y el Deportivo Toluca FC.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de Rayados para este compromiso programado a las 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México) y 04:00 horas (España).

La posible alineación de Monterrey vs Toluca para la Jornada 1 de la Liga MX

Santiago Mele regresó a la titularidad con Rayados | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

POR: Santiago Mele - Portero uruguayo sólido y confiable, con grandes reflejos, buen juego aéreo y excelente en salidas. Destaca por su liderazgo y capacidad para mantener la portería en cero. Titular indiscutible en pretemporada.

LD: Erick Aguirre - El polivalente (lateral o interior), rápido, con buen recorrido ofensivo y centros precisos. Fuerte en recuperación y duelos. Aporta equilibrio y experiencia en el carril derecho.

DFC: Alonso Aceves - El joven central zurdo con experiencia en España (Oviedo). Sólido en marca, anticipación y salida de balón. Refuerzo reciente para fortalecer la zaga.

DFC: Carlos Salcedo - El central experimentado es fuerte en duelos aéreos y físicos. Buen posicionamiento y liderazgo. Después de recuperarse de su lesión tomará la vacante de Sergio Ramos.

LI: Gerardo Arteaga - El lateral izquierdo mexicano, dinámico, con proyección ofensiva y buena técnica en el uno contra uno.

MD: Sergio Canales - El polivalente español es la estrella del equipo y el capitán. Gran calidad técnica, visión, tiro lejano y asistencias. Líder en el ataque, clave en momentos decisivos y con experiencia europea.

MC: Fidel Ambriz - Es un mediocampista joven box-to-box, dinámico en recuperación y distribución. Buen pase y llegada al área. Parte clave del medio campo.

MC: Jorge Rodríguez - El centrocampista argentino, táctico y equilibrado, con buena recuperación de balón y distribución precisa.

MI: Óliver Torres - Mediocampista español, creativo y técnico, con visión para el pase y capacidad para controlar el ritmo del juego.

DC: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es rápido y letal frente al arco, con instinto goleador y buena movilidad.

DC: Anthony Martial - El atacante francés, elegante y técnico, con capacidad para desbordar y definir, aunque irregular por lesiones.

Así se vería la formación de Monterrey (4-1-4-1)

Portero: Santiago Mele.

Defensas: Erick Aguirre, Alonso Aceves, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga.

Centrocampistas: Sergio Canales, Fidel Ambriz, Jorge Rodríguez, Óliver Torres.

Delanteros: Germán Berterame y Anthony Martial.

Así se vería la formación de Toluca (4-4-2)

Portero: Luis García.

Defensas: Santiago Simón, Everardo López, Federico Pereira, Jesús Gallardo.

Centrocampista: Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Franco Romero, Nicolás Castro.

Delanteros: Helinho y Paulinho.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX