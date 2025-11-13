La posible alineación titular de Polonia para enfrentarse a Países Bajos

La Eliminatoria Mundialista de la UEFA llega a su momento cumbre en el Grupo G. Este viernes, Polonia, que marcha en segundo lugar con 13 puntos, recibe al líder invicto del sector, Países Bajos, que suma 16 unidades.

El conjunto polaco llega a este duelo vital con la confianza en alto, tras su victoria por 2-0 ante Lituania en la fecha FIFA de octubre. El seleccionador ha convocado a todas sus estrellas para esta "final" y se espera que mantenga la base que los ha llevado hasta esta posición.

La posible alineación de Polonia vs Países Bajos: jugador por jugador

POR: L. Skorupski - El arquero del Bologna se ha ganado la titularidad. Su seguridad bajo los tres palos y sus reflejos serán claves para detener la poderosa ofensiva neerlandesa.

DFC: Przemysław Wiśniewski - Jugando como stopper por derecha, el defensor del Spezia Calcio aporta solidez, contundencia en la marca y buen juego aéreo a la línea de tres.

DFC (L): Jan Bednarek - El líder y pilar de la zaga. El jugador del Southampton es el encargado de comandar la defensa con su experiencia y jerarquía.

DFC: Jakub Kiwior - El central del Arsenal aporta una salida limpia de balón con su pierna zurda y la velocidad necesaria para cubrir los espacios y anticipar jugadas.

Lithuania v Poland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Eurasia Sport Images/GettyImages

CAR D: Matty Cash - El carrilero del Aston Villa es un puñal por la banda derecha. Su incansable recorrido le permite ser una amenaza en ataque sin descuidar la defensa.

MC: Bartosz Slisz - El ancla del equipo. Su labor de recuperación y equilibrio en el mediocampo será vital para competir contra la talentosa media cancha de Países Bajos.

MC: P. Zieliński - El cerebro y motor del equipo. El talento del Napoli es el encargado de la creación, los pases filtrados, el manejo de los tiempos y el disparo de media distancia.

CAR I: M. Skóraś - El carrilero por izquierda del Club Brugge. Su velocidad y capacidad para desbordar serán la válvula de escape del equipo por esa banda.

Poland v New Zealand - International Friendly | Sebastian Frej/GettyImages

ED: Sebastian Szymański - Jugando con libertad detrás del '9', el jugador del Fenerbahçe aporta dinamismo, llegada desde segunda línea y una gran pegada.

DC: R. Lewandowski - El capitán y goleador histórico. El delantero del FC Barcelona es la referencia de área, el líder del vestidor y la principal amenaza de gol.

EI: Jakub Kamiński - El extremo del VfL Wolfsburgo aporta vértigo y sacrificio. Su habilidad para encarar y buscar diagonales complementa perfectamente al tridente ofensivo.

Así se vería la formación de Polonia (3-4-3)

Portero : L. Skorupski

: L. Skorupski Defensas : Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior

: Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior Mediocampistas : Matty Cash, Bartosz Slisz, P. Zieliński, M. Skóraś

: Matty Cash, Bartosz Slisz, P. Zieliński, M. Skóraś Delanteros: Sebastian Szymański, R. Lewandowski, Jakub Kamiński

Así se vería la formación de Países Bajos (4-3-3)

El conjunto neerlandés, líder invicto del grupo, saldrá con su tradicional y ofensivo 4-3-3, buscando sentenciar la clasificación en Varsovia.

Portero : Bart Verbruggen

: Bart Verbruggen Defensas : Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Micky Van de Ven

: Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Micky Van de Ven Centrocampistas : Frenkie De Jong, Ryan Gravenberch, Justin Kluivert

: Frenkie De Jong, Ryan Gravenberch, Justin Kluivert Delanteros: Donyell Malen, Memphis Depay, Cody Gakpo

Será un duelo de poder a poder en la capital polaca, donde el ganador dará un paso casi definitivo rumbo a la próxima Copa del Mundo.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL