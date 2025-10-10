La posible alineación titular de Portugal para enfrentarse a Irlanda

La fase de clasificación para la Copa del Mundo 2026 está en pleno apogeo en Europa y para la Jornada 7 del Grupo F, la selección de Portugal buscará afianzar su liderato cuando reciba a la República de Irlanda.

El conjunto luso llega como líder absoluto con un paso perfecto de dos victorias en dos partidos, sumando seis puntos que lo colocan en la cima de la clasificación. Su rival, en cambio, ocupa el último lugar del grupo con apenas una unidad, por lo que llegará con la urgencia de sumar.

El equipo dirigido por Roberto Martínez viene de conseguir un trabajado triunfo por 3-2 ante Hungría en Budapest y ahora buscará una victoria más holgada en casa, en el partido programado para este sábado 11 de octubre.

Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final | James Gill - Danehouse/GettyImages

La posible alineación de Portugal vs Irlanda

POR: Diogo Costa - El arquero del Oporto es el dueño de la portería portuguesa. Su seguridad, reflejos y buen juego con los pies lo consolidan como uno de los mejores de su generación.

LD: Diogo Dalot - El lateral del Manchester United se ha ganado un puesto en el once. Su solidez defensiva y, sobre todo, su gran proyección y calidad para centrar lo convierten en una amenaza constante por la banda derecha.

DFC: Rúben Dias - El líder y mariscal de la defensa. La jerarquía, anticipación y contundencia del central del Manchester City son indispensables para dar seguridad a la zaga lusa.

DFC: António Silva - La joven perla del Benfica es el presente y futuro de la defensa. Su elegancia para salir con el balón, su velocidad y su inteligencia táctica lo hacen el complemento perfecto para Dias.

LI: Nuno Mendes - El lateral del Paris Saint-Germain es una flecha por la banda izquierda. Su velocidad explosiva y su habilidad para desbordar lo convierten en uno de los defensores más ofensivos y peligrosos del mundo.

Hungary v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Alexandra Fechete/MB Media/GettyImages

MCD: João Palhinha - El ancla del equipo. El mediocampista del Tottenham es una muralla en la contención, cuya capacidad para recuperar balones y su impresionante despliegue físico otorgan el equilibrio a todo el sistema.

MC: Bruno Fernandes - El cerebro del mediocampo. El jugador del Manchester United es el encargado de la creación; su visión de juego, su increíble golpeo de balón y su capacidad para filtrar pases son la llave del ataque portugués.

MC: Bernardo Silva - El talento y la inteligencia del jugador del Manchester City. Partiendo como interior, su habilidad para retener el balón en espacios reducidos, su regate y su visión para asociarse son de clase mundial.

ED: Pedro Neto - El extremo del Chelsea aportará desequilibrio por la banda derecha. Su velocidad, atrevimiento en el uno contra uno y su capacidad para generar diagonales lo hacen un jugador muy difícil de defender.

Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

EI: Rafael Leão - La potencia y la fantasía del atacante del AC Milan. Partiendo desde la izquierda, es una de las principales armas ofensivas del equipo, capaz de cambiar el ritmo de un partido con su zancada y regate.

DC: Cristiano Ronaldo - El capitán, la leyenda y el máximo goleador. A sus 40 años, sigue siendo la referencia ofensiva indiscutible. Su olfato goleador y su presencia en el área lo convierten en una amenaza letal.

Así se vería la formación de Portugal (4-3-3)

Portero : Diogo Costa

: Diogo Costa Defensas : Diogo Dalot, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes

: Diogo Dalot, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes Mediocampistas : João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva

: João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva Delanteros: Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão

Así se vería la formación de la República de Irlanda (5-3-2)

Basado en su última alineación y en la convocatoria actual, se espera que el conjunto irlandés plantee un esquema con tres centrales y dos carrileros para poblar el mediocampo y buscar solidez defensiva.

Portero : Caoimhín Kelleher

: Caoimhín Kelleher Defensas : Nathan Collins, Dara O'Shea, Jake O'Brien

: Nathan Collins, Dara O'Shea, Jake O'Brien Mediocampistas : Jack Taylor, Josh Cullen, Finn Azaz, Will Smallbone, Ryan Manning

: Jack Taylor, Josh Cullen, Finn Azaz, Will Smallbone, Ryan Manning Delanteros: Evan Ferguson, Chiedozie Ogbene

El conjunto luso buscará una victoria que lo mantenga con paso perfecto en su camino a la próxima Copa del Mundo.

Más noticias sobre fútbol internacional