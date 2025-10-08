Cristiano Ronaldo descarta el retiro: "Aún tengo mucho que aportar a Portugal y al futbol"

Cristiano Ronaldo es, sin lugar a dudas, uno de los mejores futbolistas de la historia. A sus 40 años, sigue demostrando un hambre insaciable por conquistar títulos y pulverizar récords. El legendario delantero portugués, un competidor nato, ha declarado recientemente que no planea retirarse en el corto plazo.

Tras recibir un reconocimiento especial por sus 22 años con la selección portuguesa, 'El Comandante' aseguró que aún considera que puede contribuir al equipo nacional y al futbol, y que planea continuar su carrera profesional durante algunos años más.

Quiero seguir jugando unos años más, no muchos… tengo que ser honesto (...) Todavía estoy produciendo cosas buenas, ayudando a mi club y a Portugal. Entonces… ¿por qué no continuar? Estoy seguro de que cuando me retire, me iré satisfecho porque lo di todo Cristiano Ronaldo

Orgulhoso por este reconhecimento especial. 22 anos de Seleção e continuo com a mesma paixão. Obrigado a todos os treinadores e companheiros que me ajudaram a chegar até aqui. Obrigado, @selecaoportugal! pic.twitter.com/dfo5fRQ4E2 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 7, 2025

Al recibir esta distinción, Cristiano Ronaldo agradeció a sus compañeros de selección y afirmó que su principal objetivo es conseguir la clasificación al Mundial de 2026.

Finalmente, el jugador del Al-Nassr afirmó que aunque sabe que el retiro está cercano, él trata de disfrutar cada momento y no hacer planes a largo plazo.

Se trata de disfrutar el momento... porque sé que no me quedan muchos años para jugar, pero el poco tiempo que tengo, quiero aprovecharlo al máximo, disfrutando cada momento (...) Tengo una filosofía de vivir día a día. Sin planes a largo plazo. Ahora mismo, hago planes a corto plazo porque es más emocionante así Cristiano Ronaldo

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-HUN-POR | ATTILA KISBENEDEK/GettyImages

Después de dos jornadas de las eliminatorias de la UEFA para el mundial de 2026, Portugal lidera el Grupo F con paso perfecto. El equipo luso tiene seis puntos, ocho goles a favor y solamente dos en contra.

El combinado dirigido por Roberto Martínez comparte sector con Armenia, Hungría e Irlanda, por lo que tiene grandes posibilidades de clasificarse directamente a la justa mundialista como líder de grupo.