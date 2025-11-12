En la Jornada 5 del Grupo F de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 se vivirá un enfrentamiento por demás atractivo entre la Selección de la República de Irlanda y Portugal. El cuadro portugués, comandado por Cristiano Ronaldo, parte con ventaja gracias a su poder ofensivo, su solidez y la experiencia de sus jugadores.

Por su parte, la escuadra irlandesa intentará imponerse en casa y aprovechar cualquier descuido, aunque sabe que se mide ante un rival de gran nivel. Los portugueses están con 10 unidades y de salir avantes, asegurarían su clasificación a la justa mundialista a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

La posible alineación de Portugal vs República de Irlanda

POR: Diogo Costa - En su pasado partido contra la Selección de Hungría cometió un error que terminó en gol para el rival, por lo que tendrá una nueva oportunidad de lavar su nombre frente a Irlanda.

LD: Diogo Dalot - Este jugador del Manchester United tiene apenas 62 minutos jugados en esta eliminatorias, pero llegó el momento de darle una oportunidad de mostrarse tal y como lo hace en su faceta en la Premier League.

DFC: António Silva - Este hombre gusta de salir con la pelota controlada con un promedio de 88% de pases completados, situación que favorece a su mediocampo para recibir la pelota y hacérselas llegar de forma ágil a los delanteros.

DFC: Rúben Dias - Estuvo cerca de marcar en el encuentro pasado contra Hungría pero su disparo terminó en el poste, así que tendrá una nueva oportunidad de buscar ayudar a su equipo a como dé lugar.

LI: Nuno Tavares - Ante la lesión y no convocatoria de Mendes, este hombre de la Lazio entrará a buscar aportar a como dé lugar en las aspiraciones portuguesas de conseguir un boleto a la justa mundialista.

MD: Rubén Neves - En su último partido con el Al Hilal hizo un gol, misma situación que realizó contra Irlanda en el primer duelo de esta seria. Ya sabe lo que es enfrentarlos y posiblemente lo hará de buena forma.

MC: Vitinha - El jugador del París Saint Germain ha bajado su rendimiento conforme a lo mostrado el año pasado, pero sigue siendo un futbolista que en una jugada te resuelve todo. Haciendo dupla con Bruno, la pelota llegará o llegará a CR7.

MC: Bruno Fernandes - La experiencia de este hombre no tiene comparación. Siempre que tiene oportunidad de crear una jugada de peligro la aprovechará. Completa casi el 100% de sus pases y asiste como pocos.

MI: Bernardo Silva - No tuvo un partido del todo bueno conta Hungría en la pasada convocatoria, al ser el jugador que más duelos mano a mano perdió, pero la realidad es que nunca sobre alguien como el mediocampista del Manchester City.

DD: Pedro Neto - Al costado de Cristiano es sencillo jugar a la pelota. Es el hombre que hace el trabajo sucio al recibir la pelota y también ser golpeado en muchas ocasiones, todo esto con el afán de hacerle llegar la esférica a su compañero.

DI: Cristian Ronaldo - Quiere marcar sí o sí y ya dijo que definitivamente este será el último Mundial en el que participará. Estamos por llegar al culmen de una carrera de fantasía.

Así se vería la formación de República de Irlanda (5-4-1)

Portero: Caoimhín Kelleher

Defensas: Dara O'Shea, Nathan Collins y Jake O'Brien

Centrocampistas: Ryan Manning, Jayson Molumby, Will Smallbone y Séamus Coleman

Delanteros: Finn Azaz, Festy Ebosele y Evan Ferguson

Así se vería la formación de Portugal (4-5-1)

Portero: Diogo Costa

Defensas: Diogo Dalot, António Silva, Rúben Dias, Nuno Tavares

Centrocampistas: Rubén Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva

Delanteros: Pedro Neto, Cristian Ronaldo, Rafael Leao

