La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Albacete

El Real Madrid vuelve a la competición con la necesidad de pasar página tras el duro golpe sufrido en la final de la Supercopa de España, donde cayó ante el FC Barcelona en Arabia Saudí. Sin apenas margen para lamentos, el conjunto blanco afronta ahora un nuevo reto: este miércoles 14 de enero se medirá al Albacete, a domicilio, en los octavos de final de la Copa del Rey, una eliminatoria a partido único que siempre entraña riesgos.

El encuentro se disputará en un horario poco habitual y con impacto internacional: 15:00 horas en Estados Unidos, 14:00 horas en México y 21:00 horas en España. Con varias bajas y algunos futbolistas tocados, el nuevo entrenador Álvaro Arbeloa podría apostar por una alineación con mezcla de titulares y rotaciones para asegurar el pase de ronda.

La alineación del Real Madrid vs Albacete en los octavos de final de Copa del Rey

POR: Thibaut Courtois- El guardameta belga apunta a ser el líder desde atrás. Tras reaparecer progresivamente, Courtois necesita minutos de competición y la Copa se presenta como un escenario ideal para seguir ganando ritmo y confianza. Su experiencia será clave en un campo exigente.

LD: Fede Valverde- Arbeloapodría utilizar al uruguayo como lateral derecho, una posición en la que ya ha rendido a gran nivel con Xabi. Aporta intensidad, recorrido y solidez defensiva, además de ser una salida fiable de balón desde atrás, aunque llega con molestias que obligan a vigilar su carga física.

DFC: Dean Huijsen- El joven central tendría una oportunidad importante como la tuvo en la final de la Supercopa. Su envergadura, buena lectura defensiva y capacidad para iniciar el juego desde atrás le convierten en una apuesta de futuro que el técnico quiere seguir probando.

DFC: Raúl Asencio- Otro de los nombres propios de la zaga. Asencio puede aportar contundencia y orden en una defensa debilitada.

LI: Álvaro Carreras- Con las bajas en el lateral izquierdo, Carreras se perfila como una opción natural. Su profundidad, velocidad y vocación ofensiva encajan bien en un partido donde el Madrid deberá llevar la iniciativa.

MC: Aurélien Tchouaméni- El francés será el ancla del centro del campo. Su capacidad para recuperar balones, imponer físico y equilibrar al equipo resulta fundamental, especialmente en un encuentro donde el Albacete buscará transiciones rápidas.

MC: Eduardo Camavinga- Acompañando a Tchouaméni, Camavinga aportará dinamismo, conducción y llegada. Su versatilidad le permite adaptarse a distintos registros y ser un factor diferencial en el ritmo del partido.

MCO: Jude Bellingham- El inglés volverá a ser el faro creativo del equipo. Desde la mediapunta, su llegada al área, visión de juego y liderazgo ofensivo serán claves para desbloquear una eliminatoria que puede complicarse.

ED: Rodrygo Goes- El brasileño ocupará uno de los costados del ataque, con libertad para moverse hacia dentro. Su desequilibrio y capacidad para aparecer en momentos decisivos lo convierten en una de las principales armas ofensivas.

EI: Vinícius Júnior- Tras marcar en la final de la Supercopa, Vinícius llega con confianza renovada. Su velocidad, desborde y capacidad para generar peligro constante serán un quebradero de cabeza para la defensa del Albacete.

DC: Gonzalo García- El joven delantero podría tener de nuevo su oportunidad como referencia ofensiva. Su presencia permitirá dar descanso a otros atacantes y ofrecer movilidad, presión alta y olfato en el área.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Courtois

Defensas: Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras

Centrocampistas: Tchouaméni, Camavinga

Línea de tres: Rodrygo, Bellingham, Vinícius

Delantero: Gonzalo

Así se vería la formación del Albacete (4-3-3)

Portero: Diego Mariño

Defensas: Fran Gámez, Vallejo, Neva, Jonathan

Centrocampistas: Lazo, Riki, Ale Menéndez, Valverde

Delanteros: Medina y Jefté

