La posible alineación titular del Real Madrid frente al Athletic Club

Luego de vencer al Sevilla por 1-0 en la fecha pasada, el Real Madrid buscará cerrar la temporada con otra victoria ante un Athletic Club que llega golpeado por varias ausencias y con el objetivo de terminar de la mejor manera un campeonato irregular en su tramo final.

Un Madrid con bajas sensibles y posibles rotaciones

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa tendrá varias ausencias importantes para el encuentro del próximo sábado en el Santiago Bernabéu. Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo y Arda Güler no estarán disponibles, mientras que Federico Valverde sigue siendo duda y será evaluado hasta último momento.

Además, el cuerpo técnico analiza cuidar a algunos futbolistas que terminaron el último encuentro con molestias físicas, por eso, Vinicius Junior y Dean Huijsen podrían descansar pensando en evitar riesgos innecesarios en el cierre de la temporada.

La posible alineación del Real Madrid vs Athletic Club

POR: Thibaut Courtois - Como referente absoluto bajo los tres palos, es clave por su capacidad en el uno contra uno y su experiencia en partidos decisivos.

LD: Dani Carvajal - El lateral español apunta a jugar desde el arranque en lo que podría ser su despedida del Santiago Bernabéu, en un partido cargado de emoción para uno de los referentes del plantel.

DFC: Antonio Rüdiger - Un central de gran fortaleza física, agresividad en la marca y uno de los pilares defensivos del equipo.

DFC: Raúl Asencio - El joven zaguero surgido de la cantera se destacado por su velocidad y seguridad en salida.

LI: Miguel Carreras - Un lateral izquierdo con proyección ofensiva, buen despliegue y capacidad para sumarse al ataque.

MC: Thiago Pitarch - Volante joven con buena distribución de la pelota y dinámica para conectar líneas.

MC: Aurélien Tchouaméni - Aporta el equilibrio y buena recuperación en el mediocampo, es fundamental por su capacidad táctica y física.

MC: Jude Bellingham - A pesar de haber estado condicionado por molestias físicas, tuvo momentos destacables dentro del equipo durante la temporada, con llegada al gol, intensidad y presencia en ambas áreas.

ED: Brahim Díaz - Es desequilibrante en espacios reducidos, rápido y con gran capacidad para romper líneas rivales.

DC: Gonzalo García - Surgido de las inferiores del Madrid, es oportunista dentro del área y con movilidad constante. Ante la ausencia de Vinícius por motivos personales, volverá al once inicial.

DC: Kylian Mbappé - La máxima referencia ofensiva del Madrid, explosivo, veloz y determinante en los metros finales. Podría decirse que encontró la redención deportiva con su actuación en el último partido ante el Sevilla, luego de las polémicas en torno a su nombre que circularon en las últimas semanas.

Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Así se verá la formación del Real Madrid (4-4-2)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Miguel Carreras, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Dani Carvajal

Mediocampistas: Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham

Delanteros: Gonzalo García, Kylian Mbappé, Brahim

Así se verá la formación del Athletic Club (4-2-3-1)

Portero: Unai Simón

Defensas: Andoni Gorosabel, Yeray Álvarez, Aymeric Laporte, Iñigo Lekue

Mediocampistas: Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Iñaki Williams, Álex Berenguer, Robert Navarro

Delanteros: Gorka Guruzeta

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