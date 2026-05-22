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Sports Illustrated

La posible alineación titular del Real Madrid frente al Athletic Club

El merengue juega este sábado 23 de mayo en el estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 38 de La Liga.
Lucía Domínguez|
Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports
Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Luego de vencer al Sevilla por 1-0 en la fecha pasada, el Real Madrid buscará cerrar la temporada con otra victoria ante un Athletic Club que llega golpeado por varias ausencias y con el objetivo de terminar de la mejor manera un campeonato irregular en su tramo final.

Un Madrid con bajas sensibles y posibles rotaciones

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa tendrá varias ausencias importantes para el encuentro del próximo sábado en el Santiago Bernabéu. Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo y Arda Güler no estarán disponibles, mientras que Federico Valverde sigue siendo duda y será evaluado hasta último momento.

Además, el cuerpo técnico analiza cuidar a algunos futbolistas que terminaron el último encuentro con molestias físicas, por eso, Vinicius Junior y Dean Huijsen podrían descansar pensando en evitar riesgos innecesarios en el cierre de la temporada.

La posible alineación del Real Madrid vs Athletic Club

POR: Thibaut Courtois - Como referente absoluto bajo los tres palos, es clave por su capacidad en el uno contra uno y su experiencia en partidos decisivos.

LD: Dani Carvajal - El lateral español apunta a jugar desde el arranque en lo que podría ser su despedida del Santiago Bernabéu, en un partido cargado de emoción para uno de los referentes del plantel.

DFC: Antonio Rüdiger - Un central de gran fortaleza física, agresividad en la marca y uno de los pilares defensivos del equipo.

DFC: Raúl Asencio - El joven zaguero surgido de la cantera se destacado por su velocidad y seguridad en salida.

LI: Miguel Carreras - Un lateral izquierdo con proyección ofensiva, buen despliegue y capacidad para sumarse al ataque.

MC: Thiago Pitarch - Volante joven con buena distribución de la pelota y dinámica para conectar líneas.

MC: Aurélien Tchouaméni - Aporta el equilibrio y buena recuperación en el mediocampo, es fundamental por su capacidad táctica y física.

MC: Jude Bellingham - A pesar de haber estado condicionado por molestias físicas, tuvo momentos destacables dentro del equipo durante la temporada, con llegada al gol, intensidad y presencia en ambas áreas.

ED: Brahim Díaz - Es desequilibrante en espacios reducidos, rápido y con gran capacidad para romper líneas rivales.

DC: Gonzalo García - Surgido de las inferiores del Madrid, es oportunista dentro del área y con movilidad constante. Ante la ausencia de Vinícius por motivos personales, volverá al once inicial.

DC: Kylian Mbappé - La máxima referencia ofensiva del Madrid, explosivo, veloz y determinante en los metros finales. Podría decirse que encontró la redención deportiva con su actuación en el último partido ante el Sevilla, luego de las polémicas en torno a su nombre que circularon en las últimas semanas.

Alvaro Arbeloa
Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Así se verá la formación del Real Madrid (4-4-2)

Portero: Thibaut Courtois
Defensas: Miguel Carreras, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Dani Carvajal
Mediocampistas: Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham
Delanteros: Gonzalo García, Kylian Mbappé, Brahim

Así se verá la formación del Athletic Club (4-2-3-1)

Portero: Unai Simón
Defensas: Andoni Gorosabel, Yeray Álvarez, Aymeric Laporte, Iñigo Lekue
Mediocampistas: Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Iñaki Williams, Álex Berenguer, Robert Navarro
Delanteros: Gorka Guruzeta

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.

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