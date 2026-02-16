La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Benfica

Hoy martes 17 de febrero se llevarán a cabo los playoffs de la UEFA Champions League. Desde el Estadio da Luz se enfrentarán el Benfica y el Real Madrid.

El último enfrentamiento entre ambos dejó una escena memorable: el arquero Anatoliy Trubin subiendo a cabecear en la última jugada y convirtiendo el gol que selló el 4-2 para el conjunto portugués.

Con ese gol el Benfica aseguró su lugar entre los clasificados al playoff y alimentó una narrativa de épica pura. Real Madrid, en cambio, quedó fuera del grupo que avanzaba directamente a octavos y se vio obligado a disputar esta ronda previa.

A continuación, te dejamos con la posible alineación del cuadro merengue para este compromiso programado a las 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México) y 21:00 horas (España).

¿Juega Bellingham?

Álvaro Arbeloa no podrá contar con una de sus estrellas para este partido: Jude Bellingham. El jugador inglés no pudo acabar el partido de LaLiga frente al Rayo Vallecano del pasado 1 de febrero. En los primeros minutos del encuentro, Bellingham se echó la mano a la parte posterior de su muslo izquierdo y abandonó el terreno de juego entre lágrimas con evidentes signos de dolor.

Tras realizarle las correspondientes pruebas médicas, se determinó que el inglés sufre una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda que le podría dejar alejado de los terrenos de juego hasta el próximo 1 de abril.

La posible alineación del Real Madrid vs Benfica

PO: Thibaut Courtois - Una muralla con reflejos elite, atajadas acrobáticas, gran comando del área y salida con balón. Uno de los mejores porteros del mundo, seguro en 1v1.

LD: Trent Alexander-Arnold - Lateral derecho inglés de 27 años, fichado del Liverpool en verano 2025. Maestro del pase largo, centros precisos y visión de juego elite; uno de los mejores creadores desde la banda derecha del mundo, aunque ha tenido altibajos iniciales por lesiones y adaptación en el Bernabéu.

DFC: Antonio Rüdiger - Central alemán veterano, pilar defensivo desde 2022. Fuerte, agresivo, rápido en recuperación y líder en la zaga; excelente en duelos aéreos y uno contra uno.

DFC: Dean Huijsen - Es un zaguero agresivo, bueno con balón, pases largos y juego aéreo. Versátil, proactivo en anticipos y construcción desde atrás.

LI: Álvaro Carreras - Lateral izquierdo español joven, llegado al Madrid en 2025. Explosivo, ofensivo, con gran regate y llegada al área; destaca por recuperaciones y goles desde atrás.

MD: Arda Güler - El jugador turco es creativo con regate fino, visión excelente, pases precisos y jugadas a balón parado. Facilita el juego para delanteros, inteligente en espacios reducidos.

MC: Federico Valverde - Versátil y explosivo, gran ritmo, potencia física, disparo lejano y balones largos. Incansable en transiciones, vertical y con enorme tasa de trabajo.

MC: Aurélien Tchouaméni - El francés es un pivote moderno, elite en recuperación, intercepciones, duelos aéreos y pases cortos. Físico imponente, concentrado y versátil.

MI: Eduardo Camavinga - El jugador francés es uno de los jugadores más versátiles del equipo: puede jugar como pivote, interior o incluso como lateral izquierdo.

DC: Kylian Mbappé - El goleador francés cuenta con una velocidad explosiva, regate imparable, finalización clínica y asistencias. Uno de los mejores del planeta, goleador letal y versátil en flancos. Es el líder de goleo en España con 22 goles en 22 jornadas.

DC: Vinícius Júnior - Extremo izquierdo brasileño, estrella mundial y uno de los mejores del planeta. Regate imparable, velocidad supersónica, desborde, gol y asistencias; líder ofensivo del Madrid junto a Mbappé.

Así se vería la formación de Real Madrid (4-4-2)

Portero: Thubaut Courtois.

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras.

Centrocampistas: Arda Güler, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga.

Delanteros: Kylian Mbappé, Vinícius Jr.

Así se vería la formación del Benfica (4-2-3-1)

Portero: Trubin.

Defensas: Dedić, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl.

Centrocampistas: Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup.

Delanteros: Pavlidis.

