La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Benfica

El Real Madrid y el Benfica vuelven a verse las caras en el Santiago Bernabéu por la revancha de los playoffs de la Champions League, tras una ida intensa que dejó la eliminatoria 1-0 a favor del Merengue. A lo futbolístico se sumó la denuncia de un presunto insulto racista de Gianluca Prestianni hacia Vinícius Jr.

El conjunto español parte con una ventaja mínima y la posibilidad de cerrar la clasificación ante su público. Del otro lado, el equipo portugués intentará aprovechar cualquier margen para revertir la historia y meterse en la siguiente ronda.

La posible alineación del Real Madrid vs Benfica

El Real Madrid afronta este compromiso con bajas de peso ya que no estarán Jude Bellingham, Éder Militao, Dani Ceballos ni Rodrygo. De esta manera, el equipo de Álvaro Arbeloa volverá a apoyarse en el peso ofensivo de Kylian Mbappé y Vinícius Jr, mientras se mantiene la incógnita sobre la condición física de Federico Valverde y su capacidad para sostener el ritmo durante los 90 minutos.

POR: Thibaut Courtois – El sostén bajo presión. Capaz de lo extraordinario en un segundo, combina reflejos felinos con autoridad en el área. Viene de una actuación con luces y sombras tras encajar dos goles en Pamplona, pero en noches grandes suele marcar diferencias.

LD: Trent Alexander-Arnold – El lanzador de precisión. Su pie derecho es una fuente constante de ventajas, cambios de frente, centros y pases filtrados. Cuando encuentra espacios, el equipo gana profundidad inmediata. En Liga fue suplente pero ante el benfica volverá al once inicial.

DFC: Antonio Rüdiger – El patrón defensivo. Firme en el choque, dominante por arriba y con liderazgo natural. Es quien ordena la línea y transmite seguridad en escenarios exigentes. Llega descansado tras no jugar en Pamplona.

DFC: Raúl Asencio – El central en examen. Tras un partido complejo en liga, buscará reivindicarse. Intenso en la marca. Es de los defensas que más minutos acumula con 1.989, por detrás de Carreras y Huijsen.

LI: Álvaro Carreras – Proyección y recorrido. Lateral de ida y vuelta, agresivo para anticipar y con energía para sumarse al ataque. Sostiene el equilibrio cuando el equipo se parte. Es un fijo por delante de Fran García y de Mendy.

MC: Aurélien Tchouaméni – El eje silencioso. Recupera, equilibra y corrige. Su lectura táctica es clave para que el mediocampo no se desordene y para cortar transiciones rivales. Ha jugado 34 partidos en lo que llevamos de temporada.

MC: Eduardo Camavinga – La pieza versátil. Capaz de ocupar distintos roles, aporta despliegue y presión. Necesita mayor claridad con balón para darle fluidez al juego. Además, suma dos goles esta temporada.

Eduardo Camavinga, Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

MC: Federico Valverde – El pulmón competitivo ha vuelto a su posición natural en el centro del campo. Despliegue inagotable, potencia en conducción y llegada desde segunda línea. Su energía contagia y suele aparecer en momentos importantes.

MCO: Arda Güler – El talento intermitente. Zurda fina y visión privilegiada. Cuando logra conectarse, le da pausa y creatividad al equipo; la regularidad es su gran desafío. Es el máximo asistente del equipo con 12 pases de gol.

DC: Vinícius Jr. – El líder ofensivo. Vertical, insistente y determinante en el uno contra uno. Viene asumiendo el protagonismo en los últimos partidos y es el principal generador de peligro. Suma 12 goles y 11 asistencias entre todas las competiciones.

DC: Kylian Mbappé – La amenaza latente. Aunque atraviesa un tramo sin brillo, su velocidad y capacidad de definición obligan a cualquier defensa a retroceder. Siempre está a una acción de cambiar el partido. Con 13 goles es el máximo anotador de esta Champions.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-3-1-2)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Álvaro Carreras, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde

Mediapunta: Arda Güler

Delanteros: Vinícius Jr, Kylian Mbappé

Así se vería la formación del Benfica (4-2-3-1)

El Benfica llega a este duelo tras imponerse 3-0 al AVS en la Primeira Liga, donde actualmente marcha en el tercer puesto. En el equipo portugués, Nicolás Otamendi será la voz de mando en el fondo, mientras que el arquero Anatoliy Trubin tendrá la misión de sostener el arco ante la presión del Santiago Bernabéu. En ataque, Vangelis Pavlidis aparece como la principal carta para intentar golpear y mantenerse en la serie.

Nicolás Otamendi, SL Benfica - Primeira Liga | Eurasia Sport Images/GettyImages

Portero: Anatoliy Trubin

Defensas: Samuel Dahl, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Amar Dedic

Mediocampistas: Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes

Mediapuntas: Andreas Schjelderup, Rafa Silva, Dodi Lukébakio

Delantero: Vangelis Pavlidis

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE