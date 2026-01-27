La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Benfica

El Real Madrid saltará al terreno de juego en el Estadio da Luz para buscar tres puntos frente al Benfica en esta Jornada 8 de la UEFA Champions League, certamen que podría ser su salvación ya que no ha podido consagrarse en ningún torneo de los que ha disputado hasta el momento.

Si bien los merengues ya aseguraron un puesto en la siguiente ronda, no deben aflojar el paso y necesitan derrotar a los portugueses para mantenerse en la zona alta de la clasificación, mismo caso para los locales, quienes deben ganar y esperar resultados para ver si se meten entre los 24 clasificados.

Pocas veces se han visto las caras estos equipos, pero los merengues deben aprovechar que el Glorioso únicamente ha ganado tres de sus últimos 25 partidos de competición UEFA contra equipos españoles, mientras que ellos tienen un invicto de 10 juegos contra equipos de la Liga de Portugal.

POR: Thibaut Courtois - El belga ha aparecido en momentos importantes pese a que su equipo no lo acompañe y es aquí cuando tiene que hacer valer su categoría, en un partido que puede ser vital para su equipo.

LD: Fede Valverde - Este hombre se ha convertido en el arma secreta de Arbeloa, ya que ha comenzado a jugar pegado por la banda pero su gran explosividad lo hace llegar con extrema facilidad al área rival.

DFC: Raúl Asencio - A pesar de su juventud no ha desentonado en la zaga defensiva. Difícilmente te falla un pase y siempre sale con mucha visión de campo. Ha jugado seis de siete duelos de Champions, así que seguro lo veremos.

DFC: Dean Huijsen - Jugó los 90' contra el Mónaco y hasta tuvo una jugada para disparar al marco contrario pero no tuvo suerte. Habrá que ver cómo funciona bajo presión en un duelo de esta envergadura.

LI: Álvaro Carreras - Este hombre era del gusto de Xabi Alonso y parece ser que también será titular inamovible también para Arbeloa por lo menos en la Champions League.

MCD: Eduardo Camavinga - Contra los franceses jugó de lateral por izquierda gracias a ciertas bajas, pero ahora con plantilla un poco más completa, tendrá que volver a su zona que es el medio campo.

MC: Jude Bellingham - Otro que posiblemente parta de más atrás es el inglés, algo que le sucedió el encuentro pasado, sin embargo, esto parece no incomodarlo porque constantemente pisa ambas áreas.

MC: Arda Güler - Su categoría es clave para que el equipo de Álvaro salga a flote. Si bien vapulearon al Mónaco, este hombre puso una asistencia de gol y sumó su séptimo partido en el campo para los merengues.

ED: Franco Mastantuono - Mucho se ha hablado de este argentino, bueno y malo, pero en Champions ya logró destaparse de nueva cuenta para marcar por primera ocasión en su carrera en el certamen europeo.

EI: Vinícius Junior - Creó siete oportunidades de peligro en el área rojiblanca, además de dar dos pases de gol y marcar uno más para estrenarse en este torneo después de seis juegos como titular.

DC: Kylian Mbappé - El francés también sigue encendido y con el modo Champions activado. Lleva ya once goles y se puso a cuatro de Harry Kane su más cercano perseguidor.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-4-2)

Portero : Thibaut Courtois

: Thibaut Courtois Defensas : Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras

: Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras Mediocampistas : Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler, Franco Mastantuono

: Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler, Franco Mastantuono Delanteros: Kylian Mbappé, Vinícius Junior

Así se vería la formación del Benfica (4-4-2)

Portero : Anatoliy Trubin

: Anatoliy Trubin Defensas : Amar Dedic, Tomas Araujo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl

: Amar Dedic, Tomas Araujo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl Mediocampistas : Gianluca Prestianni, Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes, Andreas Schjelderup

: Gianluca Prestianni, Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes, Andreas Schjelderup Delanteros: Georgiy Sudakov, Vangelis Pavlidis

