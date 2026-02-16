La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Benfica

Este martes 17 de febrero se llevarán a cabo los playoffs de la UEFA Champions League. Desde el Estadio da Luz se enfrentarán el Benfica y el Real Madrid.

El último enfrentamiento entre ambos dejó una escena memorable: el arquero Anatoliy Trubin subiendo a cabecear en la última jugada y convirtiendo el gol que selló el 4-2 para el conjunto portugués.

Con ese gol el Benfica aseguró su lugar entre los clasificados al playoff y alimentó una narrativa de épica pura. Real Madrid, en cambio, quedó fuera del grupo que avanzaba directamente a octavos y se vio obligado a disputar esta ronda previa.

A continuación, te dejamos con la posible alineación del cuadro merengue para este compromiso programado a las 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México) y 21:00 horas (España).

La posible alineación del Real Madrid vs Benfica

Rodrygo y Asencio fueron expulsado en el último partido de UCL | Eurasia Sport Images/GettyImages

PO: Thibaut Courtois - Una muralla con reflejos elite, atajadas acrobáticas, gran comando del área y salida con balón. Uno de los mejores porteros del mundo, seguro en 1v1.

LD: Trent Alexander-Arnold - Lateral derecho inglés de 27 años, fichado del Liverpool en verano 2025. Maestro del pase largo, centros precisos y visión de juego elite; uno de los mejores creadores desde la banda derecha del mundo, aunque ha tenido altibajos iniciales por lesiones y adaptación en el Bernabéu.

DFC: Antonio Rüdiger - Central alemán veterano, pilar defensivo desde 2022. Fuerte, agresivo, rápido en recuperación y líder en la zaga; excelente en duelos aéreos y uno contra uno.

DFC: Dean Huijsen - Es un zaguero agresivo, bueno con balón, pases largos y juego aéreo. Versátil, proactivo en anticipos y construcción desde atrás.

LI: Álvaro Carreras - Lateral izquierdo español joven, llegado al Madrid en 2025. Explosivo, ofensivo, con gran regate y llegada al área; destaca por recuperaciones y goles desde atrás.

MD: Arda Güler - El jugador turco es creativo con regate fino, visión excelente, pases precisos y jugadas a balón parado. Facilita el juego para delanteros, inteligente en espacios reducidos.

MC: Federico Valverde - Versátil y explosivo, gran ritmo, potencia física, disparo lejano y balones largos. Incansable en transiciones, vertical y con enorme tasa de trabajo.

MC: Aurélien Tchouaméni - El francés es un pivote moderno, elite en recuperación, intercepciones, duelos aéreos y pases cortos. Físico imponente, concentrado y versátil.

MI: Eduardo Camavinga - El jugador francés es uno de los jugadores más versátiles del equipo: puede jugar como pivote, interior o incluso como lateral izquierdo.

DC: Kylian Mbappé - El goleador francés cuenta con una velocidad explosiva, regate imparable, finalización clínica y asistencias. Uno de los mejores del planeta, goleador letal y versátil en flancos. Es el líder de goleo en España con 22 goles en 22 jornadas.

DC: Vinícius Júnior - Extremo izquierdo brasileño, estrella mundial y uno de los mejores del planeta. Regate imparable, velocidad supersónica, desborde, gol y asistencias; líder ofensivo del Madrid junto a Mbappé.

Así se vería la formación de Real Madrid (4-4-2)

Portero: Thubaut Courtois.

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras.

Centrocampistas: Arda Güler, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga.

Delanteros: Kylian Mbappé, Vinícius Jr.

Así se vería la formación del Benfica (4-2-3-1)

Portero: Trubin.

Defensas: Dedić, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl.

Centrocampistas: Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup.

Delanteros: Pavlidis.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP