La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Celta

El Real Madrid afronta una semana cargada de tensión tras la inesperada caída como local frente al Getafe, un tropiezo que encendió alarmas en el entorno blanco. El equipo de Arbeloa no solo dejó puntos en el camino en el Santiago Bernabéu, sino que además sufrió un golpe durísimo con la lesión de Rodrygo, quien quedó descartado para lo que resta de la temporada.

Como si fuera poco, el viaje a Balaídos para medirse con el Celta de Vigo llega condicionado por una lista extensa de ausencias. A las bajas por lesión de Mbappé y Bellingham se suman las sanciones de Mastantuono, Huijsen y Carreras, un combo que reduce considerablemente las variantes disponibles. En este contexto, armar un once competitivo será un verdadero desafío para el entrenador.

La posible alineación del Real Madrid vs Celta

PO: Thibaut Courtois - El del Madrid es el arco que menos goles ha sufrido en esta Liga y eso se debe en gran medida a la presencia del arquero belga, que ha logrado mantener el cero en 11 oportunidades.

LD: Trent Alexander-Arnold - Arbeloa vuelve a confiarle el lateral derecho al ex-Liverpool, quien hasta aquí no ha estado cerca de igualar las expectativas que había antes de su llegada.

DFC: Antonio Rüdiger - Ante la poca disponibilidad de de centrales, el alemán será una vez más el líder defensivo. Viene de un buen partido ante Getafe, ganando el 80% de sus duelos áereos y con una precisión del 94% en pases.

DFC: David Alaba - Con Huijsen suspendido y Asencio entre algodones, el central izquierdo será casi con seguridad el austríaco, quien solo ha disputado 8 encuentros sobre 26 posibles en esta Liga.

LI: Fran García - La suspensión de Álvaro Carreras le abre una ventana al lateral izquierdo, quien no juega por Liga desde el 5-1 ante Betis del último 4 de enero.

MC: Aurélien Tchouaméni - Una fija en el mediocampo, decisivo para darle equilibrio al equipo. Frente a Getafe completó un 92% de efectividad en pases y se animó a probar tres veces a portería.

MC: Thiago Pitarch - El canterano de 18 años cumplió su sueño de debutar en Primera, aunque frente a Getafe el resultado no acompañó. De todas formas, los 55' le alcanzaron para dejar una gran impresión y ganarse un lugar frente a Celta.

MC: Federico Valverde - De floja actuación en la última jornada, el uruguayo es de esos pocos jugadores que no pueden faltar en el Madrid. Tal es así que en esta Liga solo se ha perdido un encuentro.

MC: Arda Güler - Otro que ha tenido un partido olvidable frente a Getafe, muy ineficaz en los tiros de esquina (tuvo 5). El turco necesita reencontrarse rápidamente con el nivel que lo llevó a convertirse en un titular indiscutido.

DC: Vinícius Júnior- La gran carta ofensiva con la que el Real Madrid irá a Balaídos en busca de un triunfo que lo saque de esta racha negativa. El brasileño fue de lo poco rescatable que tuvo el equipo en la caída del lunes.

DC: Gonzalo García - El centrodelantero tendrá una nueva oportunidad desde el inicio, pero deberá mostrarse más participativo si quiere aprovechar su chance.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-4-2)

Portero: Thubaut Courtois.

Defensas: Trent Alexander-Arnold , Antonio Rüdiger, David Alaba, Fran García.

Centrocampistas: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Güler.

Delanteros: Gonzalo García, Vinícius Jr.

Así se vería la formación del Celta (3-4-3)

Portero: Radu

Defensas: Rodríguez, Aidoo, Domínguez

Centrocampistas: Mingueza, Moriba, Román, Carreira

Delanteros: López, Iglesias, Swedberg

