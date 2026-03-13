La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Elche

Luego de lo que fue el excepcional triunfo sobre Manchester City por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, el Real Madrid recibirá al Elche en el Estadio Santiago Bernabéu en uno de los encuentros más atractivos de la jornada 28 de La Liga.

El elenco de Arbeloa llega a la cita con la obligación de ganar para no perderle pisada al Barcelona. La diferencia entre ambos es de cuatro puntos, por lo que los merengues no pueden dejar pasar la oportunidad de acercarse a la espera de un tropezón cule.

Con varias bajas confirmadas y con un once titular que posiblemente rote pensando en la revancha en Manchester, este es el once inicial con el que saldría a jugar el Madrid.

Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Diego Souto/GettyImages

La posible alineación del Real Madrid vs Elche

PO: Thibaut Courtois - Es el futbolista con más minutos en el equipo en La Liga esta temporada, con más de 2.000 disputados. Su seguridad bajo palos volvió a ser clave recientemente ante Celta y Manchester City con varias atajadas determinantes.

LD: Dani Carvajal - No viene siendo su temporada ideal entre lesiones y con la llegada deAlexander-Arnold. Sin embargo, el capitán está siempre al pie del cañón para cuando se lo necesita.

DFC: Dean Huijsen- El ex-Bournemouth cumplió con su sanción por acumulación de amarillas y regresa al once titular. Por Liga ha tenido 19 partidos en lo que va del año, aportando un gol y dos asistencias.

DFC: Raúl Asencio - Recuperado de su contractura cervical luego del fortísimo choque que sufrió, el canterano se mete entre los once por segundo encuentro consecutivo en Liga.

LI: Fran García - Con Álvaro Carreras y Ferland Mendy lesionados, al lateral se le abre una ventana en el equipo titular que deberá saber aprovechar pensando en una posible aparición en la revancha ante el City en Manchester.

Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | DeFodi Images/GettyImages

MC: Aurélien Tchouaméni - El francés no falta nunca. Ante Celta fue elegido como el mejor jugador del partido gracias a su gran aporte defensivo.

MC: Eduardo Camavinga - Un mediocampista que aporta energía constante cuando el equipo necesita presión alta. Puede jugar como interior o mediocentro y suele destacar por su capacidad para recuperar balones y romper líneas conduciendo.

MC: Federico Valverde - Viene de firmar una noche memorable en Champions con un hat-trick ante el Manchester City. Su despliegue físico y su potencia en el disparo lo convierten en uno de los motores del mediocampo blanco.

MC: Arda Güler - Se ha convertido en uno de los principales generadores de juego del equipo. En La Liga acumula 27 partidos, 3 goles y es el líder de asistencias del plantel con 8.

DC: Vinícius Júnior- Sigue siendo el gran desequilibrio ofensivo del equipo. En la actual Liga acumula 26 partidos, 9 goles y 5 asistencias, además de ser el segundo máximo goleador del plantel.

DC: Gonzalo García - Una nueva oportunidad para el centrodelantero, habitual suplente en la consideración de Arbeloa. Su lugar también podría ser ocupado por Brahim, quien hizo un buen partido en Champions frente al City.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-4-2)

RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Portero: Thubaut Courtois.

Defensas: Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García.

Centrocampistas: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler.

Delanteros: Gonzalo García, Vinícius Jr.

Así se vería la formación del Elche (3-5-2)

Athletic Club De Bilbao V Elche Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Portero: Matías Dituro

Defensas: Víctor Chust, David Affengruber, Léo Pétrot

Centrocampistas: Martim Neto, Marc Aguado, Aleix Febas, Josán Fernández, Germán Valera

Delanteros: Álvaro Rodríguez y Rafa Mir

