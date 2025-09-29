La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Kairat

El Real Madrid tomará rumbo a Kazajistán para visitar al Kairat Almaty este martes 30 de septiembre en el Estadio Central, duelo correspondiente a la jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League, esto tras un arranque sólido de los merengues y de un tropezón de los kazajos frente al Sporting de Lisboa.

Se espera que para este duelo y después del trajín de partidos que tiene la escuadra merengue, haya algunas modificaciones en el once titular, sumado a las bajas por lesión que tiene el equipo después de su encuentro frente al Atlético de Madrid.

Aquí dejamos la posible alineación con la que Xabi Alonso podría saltar al campo en un partido inédito para uno de los mejores equipo del mundo.

La posible alineación de Real Madrid vs Kairat para la Jornada 2 de la Champions League

POR: Thibaut Courtois - Si bien se llevó cinco a la bolsa frente al Atleti, ninguno de los tantos tuvo colaboración suya. Habitualmente es un arquero seguro y que le da mucha salida a su equipo.

LD: Marco Asencio - Ante la posible lesión de Dani Carvajal, este hombre tomaría su lugar en un partido que en el papel pinta para no ser del todo complejo. Es de experiencia y sabrá sobrellevar este duelo.

DFC: Dean Huijsen - Se está convirtiendo en una pieza inamovible para Alonso pese a su corta edad y entre más rodaje acumule, mejor será para él, razón por la cual podríamos verlo de nuevo como titular en suelo kazajo.

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

DFC: Álvaro Carreras - Comúnmente juega como lateral, pero ante la posible y latente necesidad de centrales, podría aparecer en dicha posición, para así cederle su lugar a Fran García como titular.

LI: Fran García - Cuando ha comenzado los partidos lo ha hecho de buena manera, de hecho en el Mundial de Clubes tuvo participación con un gol, por lo que de irse al ataque puede ser importante para la causa merengue.

MCD: Federico Valverde - Es uno de los jugadores más cumplidores del equipo, sin tantos reflectores colabora de abajo hacia arriba, acarreando la pelota como pocos. No lució contra el Atleti, porque nadie lució realmente.

ID: Aurelién Tchouaméni - El francés ha sido habilitado como mediocampista por izquierda, cuando normalmente lo hacía como contención y la realidad es que no le está siendo complicado, entre más partidos sume, mejor.

MCO: Arda Güler - Su arranque de torneo ha sido por demás prometedor, ya ha marcado tres goles en LaLiga y además ha dado tres asistencias, habrá que ver si en un partido relativamente sencillo, acrecenta esta cuenta.

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

EI: Vinicius Junior - Da un partido bueno y otro bastante regular, por lo que enfrentarse a un equipo de esta envergadura, podría darle fundamentos para elevar su nivel, ya que su equipo lo necesita para momentos de mayor relevancia.

DD: Jude Bellingham - El inglés no ha tenido la regularida que quisiera, pero si algo está pasando en la oncena de Alonso, es que las rotaciones son claves, razón por la cual podríamos verlo arrancar en Kazajistán.

DI: Gonzalo García - Este jugador español podría entrar en lugar de Kylian Mbappé si la apuesta es darle reposo a jugadores que podrían ser utilizados en el futuro y que ya tienen un gran kilometraje actualmente.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-3-3)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Marco Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García

Centrocampistas: Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Arda Güler,

Delanteros: Vinicius Junior, Jude Bellingham Gonzalo García.

Así se vería la formación del Kairat Almaty

Portero: Sherkhan Kalmurza

Defensas: Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Yegor Sorokin, Luis Mata

Centrocampistas: Damir Kasabulat, Ofri Arad, Aleksandr Mrynskiy, Valeriy Gromyko

Delanteros: Jorginho, Dastan Satpaev

Más noticias sobre la Champions League